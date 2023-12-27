穩定幣監管諮詢今展開　許正宇：促進Web3發展的重要舉措

財庫局及金管局今日（27日）聯合發佈公眾諮詢文件，就有關監管穩定幣發行人的立法建議收集意見。諮詢期由今日起至2024年2月29日為止。



財庫局許正宇表示，隨著今年6月實施虛擬資產交易平台發牌制度，監管法幣穩定幣發行人立法建議，是促進香港Web3生態系統發展又一重要舉措。有關發牌、監管及執法安排落實，可以妥善管理與香港穩定幣發展相關的實際和潛在風險，並與國際標準保持一致。

以往穩定幣市場以美元穩定幣為主。

要求法幣穩定幣發行人需領有牌照

立法建議已考慮金管局去年發佈的「加密資產和穩定幣的討論文件」收集到的市場及公眾意見、與持份者持續討論、本地市場情況及需要，以及相關國際標準。重點包括透過引入新法例實施發牌制度，要求所有符合條件法幣穩定幣發行人，需要獲取金融管理專員發出的牌照。

同時，規定只有指定持牌機構，可以提供購買法幣穩定幣服務，當中只有持牌發行人可以發行法幣穩定幣並售予零售投資者。同時，法例會賦予當局所需權利，因應虛擬資產市場快速變化調整受監管穩定幣及活動範圍及提供過渡安排，促進監管制度順利施行。

金管局亦會推出沙盒安排，向有意並已有具體計劃在香港發行法幣穩定幣的發行人，傳達監管期望及提供合規指引，並收集對擬議監管要求意見，促進後續監管制度落實，確保制度切合監管目標。