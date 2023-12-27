穩定幣監管制諮詢展開　業界冀增市場人士對虛擬資產信心

財庫局和金管局今日（27日），聯合宣布就有關監管穩定幣發行人的立法建議收集意見。虛擬銀行ZA Bank 行政總裁姚文松表示，相信未來的新制度能更完善及安全，能促進業界發展之餘，亦能加強零售投資者的信心，長遠有助打造香港成為全球Web 3樞紐。



他指出，相信虛擬資產將成為未來投資重要的資產類別之一，期待在安全的監管環境下，能盡快為用戶提供Web 3相關的新投資機遇。

郭彥麟指穩定幣對web3發展重要

OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，穩定幣對發展互聯網3.0（Web3）至關重要，有助主流投資者進入Web3及加密貨幣生態圈，因穩定幣受到法定貨幣支持，既可簡單轉換成法定貨幣，同時維持價值穩定，在提供投資者保障的同時具靈活性。

郭彥麟表示，相信金管局公布對穩定幣的諮詢結果將大力推動主流市場對加密貨幣的認受性。過去數個月，OneDegree接獲逾100個項目團隊表示對發展穩定幣的興趣，使用案例各式各樣，包括支付、跨境貿易融資、股權及債務資本市場、去中心化金融（DeFi）及GameFi（Game Finance）等。部份項目更同時對穩定幣及申請本港虛擬資產服務供應商（VASP）牌照有興趣。

稱應該提升熱錢包投資者保障範圍上限

他又指出，在使用案例大幅增加及主流市場接受受監管的穩定幣的情況下，相信虛擬資產交易所、託管及資產管理公司將錄得更大的交易量及資金流。在這個前提下，溫錢包（warm wallet）及熱錢包（hot wallet）投資者保障範圍的上限應該提升。

同時，有見部份VASP認為現時證監會對熱錢包所設的2%上限並不足以應付高流量交易。現時市場上覆蓋熱錢包及溫錢包的保險相當稀少及費用高昂，希望相關情況可以出現改變。