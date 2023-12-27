金管局透過貼現窗　向銀行提供30億流動性

撰文：黃捷
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金管局今日﹙27日﹚透過貼現窗，向銀行提供30億元流動性。

貼現窗是金管局其中一項常設港元流動資金安排，目的是促進銀行同業支付系統暢順運作。

金融管理局