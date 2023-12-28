離岸人民幣日內彈升逾300點　兌美元邁7.1算大關

撰文：黃捷
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離岸人民幣（CNH）兌美元持續走高，日內彈升逾300點，現升至7.1191，而在岸價（CNY）現報7.1191。

人民幣中間價今日﹙28日﹚報7.0974，較上日調升28點。

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