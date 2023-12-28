小米汽車｜雷軍稱引擎研發被華為「截糊」　支援iPad智能控車搶客

小米（1810）汽車技術發佈會今日（28日）於北京千呼萬喚始出來。小米創始人雷軍在發佈會上直接明言，小米汽車的目標就是「媲美保時捷和Tesla」，希望在15至20年內成為全球前五的汽車廠商，並相當大方誇讚：「保時捷是最好的標桿，全球都在對標保時捷」。



最值得一提的是，雷軍以「友商」為名，不點名正面交鋒華為。雷軍指出電動車最核心的是電動引擎（HyperEngine），小米本已造出21000轉的引擎，但不幸被友商所研發的每分鐘22000轉引擎「截糊」。但雷軍表示，目前小米已反超前，並笑稱「偶爾被友商截糊一下，那都不是事」。而智能控車方面，雷軍表示知道很多用戶還沒有購買小米14，還在使用蘋果Apple系統，因此將支持iPad控車，直接放話「蘋果用戶開小米汽車，也有很好的體驗」。



小米引擎分三階段佈局 數據超保時捷、Tesla

雷軍以五大核心技術介紹小米汽車，打頭陣即為電動引擎技術。雷軍介紹，目前保時捷引擎轉速在16000轉，Tesla則有20000轉。雷軍略帶遺憾表示，小米本已在8月研發出21000轉的V6與V6S超級引擎，但當時當時並未發佈，慘遭友商創先「截糊」，發佈22000轉的產品。據公開資料顯示，該數據與華為今年新發佈的電機轉速一致，料友商即指華為。

儘管如此，雷軍從峰值扭矩、峰值功率、功率密度等標準再對比，直言「友商」在此三種綜合標準下，未能全面超越小米。而目前，小米引擎分為三階段佈局，轉速22000轉的V6系列引擎，已經全面量產；而27200轉的V8S引擎已經量產，預計2025年上車；此外實驗室預研引擎，更已實現每分鐘35000轉。

雷軍提及小米電機轉速突破，笑稱「偶爾被友商截糊一下，那都不是事」。

支持iPad控車 放話「蘋果用戶開小米，也有很好體驗」

雷軍最後一部分介紹智能座艙時，提及蘋果公司（Apple）。笑稱知道有很多用戶還沒有購買小米14，因此希望蘋果用戶開小米汽車，也可以有很好的體驗。因此，小米汽車包含多種適配於蘋果用戶的智能座艙服務，包括iPad控車等。

此外，雷軍還提及，電池技術將將寧德時代合作。尤其主打寒冷地區的電池續航服務，可做到低溫環境下續航保持率、電池充電速度更具備優勢，目前電池領域以授權65項專利。同時，雷軍坦言，學習了Tesla引領的「大壓鑄」技術，小米目前實現9100噸的大壓鑄，較Tesla上海超級工廠的大壓鑄還大17%。另有，小米汽車稱多次試驗成功代客泊車、機械庫位泊車等技術，力攻智能駕駛。

雷軍介紹智能座艙時，直言蘋果用戶開小米汽車，也有很好的體驗。

SU7三色車殼曝光

除卻雷軍中午微博公佈SU7汽車海灣藍的實拍照，發佈會上，雷軍還公佈雅灰，橄欖綠兩種配色。就內飾座椅而言，將採用運動風格，同樣配備銀河灰、暮光紅、曜石黑三種座椅配色。

雷軍笑稱：我包了幾塊廣告牌致敬「蔚小理」

而在發佈會伊始，雷軍率先介紹他最近見到了小鵬汽車（9868）創始人何小鵬，並表示自造車以來，愈發尊敬蔚來（9866）、小鵬、理想（2015）組成的「蔚小理」，並稱自己包了幾塊廣告牌致敬，不想引爆全網。雷軍近乎說繞口令一樣笑稱，被網友質疑為何不致敬北汽上汽廣汽，長安長城奇瑞...雷軍放話稱，在決定造車時即「第一時間逐家登門拜訪」，呼籲大家可以核實，已向全行業學習取經。