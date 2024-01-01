碧桂園︰2023年累計交付逾60萬套房　牢牢守住保交付的底線

碧桂園(02007)總裁莫斌在官微發布題為「向陽而生 勇毅前行」的新年致詞。他表示，2024年，對於公司和整個行業而言都是至關重要的一年。「新的一年，公司將在積極保交付、保經營、保信用的同時，努力把握新機遇、走出新模式，實現更高質量發展，從而鍛造一個更加健康的碧桂園。」

他續指，回首2023年，碧桂園經歷了前所未有的壓力和挑戰，銷售遇阻，公司努力盤活各類資產，補充資金來源；「造血」艱難，公司暫緩拿地、積極降本增效，夯實交付能力；管理承壓，公司聚焦關鍵崗位，將人力資源投入核心組織，全力保障經營；融資受困，公司積極拓展管道，推進債務重整，9隻境內債券成功展期，境外債務管理措施有序推進。

莫斌表示，為了應對市場變化，碧桂園對公司架構進行有序調整，保持核心團隊穩定；為了保持現金流安全，控股股東從未減持股票，並通過借款、增持股票、購買債券等方式支持集團經營；為了緩解生存壓力，碧桂園壓縮了非經營費用，縮減了部分員工福利，對集團高管大幅降薪，將包含公車在內的行政資產通過競拍回籠現金。

他又指，保交付是碧桂園牢牢守住的底線。截至12月31日，碧桂園2023年已累計交付房屋超60萬套。2024年的交付挑戰將進入深水區，面對仍然大量的交付任務，碧桂園始終不放鬆對品質的要求，開放工地接受業主的參觀和審視，竭盡全力完美交付。

莫斌稱，在公司董事局主席帶領分析下，碧桂園看到了可達成的發展目標，尋找到了資產負債表修復的清晰路徑；「一體兩翼」的戰略布局，讓公司探索到新的生機。科技建造不斷成熟，博智林機器人經過5年的投入和準備，商業化已初見成效，代管代建正在成為新的業務增長點。

他結尾補充稱︰「希望已在苦難中孕育！讓我們迎著新年的曙光勇毅前行！」