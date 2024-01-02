花旗料港樓價今年再跌10%　恒指年中反彈至23000點　兩大板塊看俏

花旗銀行發表今手投資展望，該行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，美國聯儲局預計將會在今年7月（第三季）開始減息，年內減四次每次0.25厘，即共減息1厘。息口下跌仍需時去傳達至經濟，而住宅市場受許多因素影響。

料香港住宅價格繼續回調

至於港息，他則認為，港銀在決定調整最優惠利率（P）時，也會考慮樓市情況及風險因素等，在市場仍偏謹慎的情況下，有機會透過維持高供樓利率去平衡。

廖嘉豪預計，今年香港住宅價格將繼續回調，至年底跌幅達約10%。對於港樓市看法審慎，目前租金回報高於供樓利息，而收息投資有其他選擇包括定存，令買家卻步。而供應方面，一手樓落成數量仍偏高。港樓市周期底部或在2025年出現，但將取決利率走勢及中國宏觀環境。

他指出，由於供過於求及需求疲弱，本港寫字樓租金或會進一步錄得中單位數跌幅。零售店鋪租金走勢則受人民幣影響，人民幣走弱影響內地遊客零售復甦，預計內地客偏好的購物地區零售租金將較為穩定，但其他地區商鋪租金調整幅度可能較大。

廖嘉豪預計，今年香港住宅價格繼續下挫，全年跌幅達約10%。﹙顧慧宇攝﹚

恒指年中目標價23000點

股市方面，廖嘉豪表示，仍維持恒指至今年年中目標價23000點，但整體中港股市則僅給予中性配置建議。隨著市場對內地支持經濟政策有信心，特別是內房銷售方面有復甦力度，不排除年中能升至目標價。但影響股市的不明朗因素也眾多，需要等待更清晰的政策發力信息。

板塊方面，他看好中國互聯網及澳門濠賭股，前者基本面良好，估值吸引，但整體投資情緒仍偏謹慎，如今年宏觀經濟環境繼續改善，地緣政治緊張局勢緩解，海外資金或從美國或印度等地重新轉向中國，並利好中國相關板塊。此外還看好科研、高端製造業包括新能源及電動車，另外還有現代化基建設施。

花旗看好中國互聯網及澳門濠賭股。（路透社）

建議最大超配美股

整體投資配置方面，花旗建議最大超配美股，包括中小型增長股，大型美股則建議網絡安全板塊，另外還有印度、韓國及台灣整體股票。同時，所有中期及短期美國投資級別債券包括美國國債，及投資級別優先股，也獲相同配置建議。美股標普500今年尾目標價5100點，印度Nifty 目標價22500點。

貨幣市場方面，預計減息、環球宏觀風險改善及環球增長背景改善，中長線將利淡美股。日圓預計今年交易區間為135至149，主要預計美日息差利好日圓、油價下跌改善日本經常帳，預計該國央行4月退出負利率政策。人民幣方面，隨美國聯儲局開始減息，美元兌人民幣有機會年內跌穿7.04支持。