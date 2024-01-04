渣打稱若內地政策缺乏驚喜　料恒指於16000點至17500點之間波動

港股踏入2024年仍持續弱勢，渣打北亞區首席投資總監鄭子豐估計，今年恒生指數料於16000點至17500點之間波動。



他指出，內地和香港股市前景繼續取決於政策方向和刺激措施，內地股市估值偏低，反映內房等問題持續，經濟增長疲弱，缺乏大規模刺激政策，加上面臨地緣政治變數及投資者態度審慎等因素，恒生指數料於16000點至17500點之間波動。

他表示，內地當局不會推出大水漫灌的措施去刺激經濟，加上目前仍未見到有針對援助欠缺資金「保交樓」的內房企業，現時措施未見提振市場，不過若果政策出現驚喜，或使大市重回正軌，恒指或回升至18000至20000點。

鄭子豐估計，受惠美國聯儲局減息等因素，今年恒生指數料於16,000點至17,500 點之間波動。（夏家朗攝）

渣打預期美聯儲將於今年6月開始減息，全年減息125點子，較聯儲局預期的75點子為多。問到為何減息預期下，今年恒指預測低於去年的17500至19000點水平。鄭子豐解釋，減息有利樓市，但對利率敏感的行業盈利仍受影響，加上內地經濟未見反彈，而持續疲弱的走勢亦令投資者審慎，因此全年預測低於去年水平。

該行維持整體中國股票「中性」評級，但就上調科技、通訊服務及非必需消費品同為「超配」。鄭子豐指出，同一行業的股份表現繼續分化，由於市值大的股份受國際投資者關注，易受資金流動等問題影響，相反新興企業受惠市佔率上升等因素， 表現會較好。