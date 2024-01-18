換新鈔2024｜渣打/滙豐/中銀1月18日起可網上預約

2月10日為甲辰龍年大年初一，至今尚有1個多月時間，大家是否已為過農曆年作準備？其中一項自然是換新鈔作派利是之用。滙豐銀行宣布從1月25日起至2月9日（年三十晚），客戶可以換新鈔及迎新鈔。同時為增加服務彈性，會推出首個自動櫃員機提取「迎新鈔」服務。



滙豐指出為提升服務彈性，將推出全港首個自動櫃員機「迎新鈔」提款服務。客戶可於2024年1月25日至31日在旺角、觀塘及屯門市廣場分行的理財易中心、以及三間覆蓋全港18個公共屋村的流動銀行及的指定自動櫃員機提取20元及50元「迎新鈔」。該行提醒客戶，流動銀行只提供港幣20元「迎新鈔」。

該行又指出，所有滙豐分行會提早一小時於早上8 時開始營業，離島分行、機場分行、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行除外。

此外，客戶可於2024年1月25日至2月9日滙豐分行兌換新鈔和「迎新鈔」，亦可使用滙豐流動理財應用程式上的電子利是，向親友表達新年祝福。

該行亦指出為減少客戶輪候時間，滙豐將繼續往年的網上預約和票務安排：

網上預約

由2024年1月18日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站(www.hsbc.com.hk)，可預約在2024年1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔/「迎新鈔」套裝。每份套裝總值3,000元或6,000元

該行會以短訊向客戶確認預約

票務安排

2024年1月25日至27日，滙豐分行4會提早一小時於早上8 時開始營業；

客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔

分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝

客戶如未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換「迎新鈔」

滙豐卓越理財尊尚及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「滙豐竭力推陳出新，為客戶帶來最頂尖的服務體驗。今年，我們將善用本行完善的多渠道服務網絡，包括覆蓋全港的分行及自動櫃員機，讓客戶更輕鬆、更便捷地兌換新鈔，迎接新歲。」

渣打﹕首3日上午8時開始提供兌換新鈔

渣打方面，將於1月18日早上 9 時起開放網上預訂新鈔兌換服務，並於今年加入「迎新鈔」網上預訂服務，鼓勵客戶以外觀仍然新淨的鈔票封利是。或透過SC Mobile向親友派 e-利是，支持環保。另外該行分行於亦會作出特別安排，確保市民能舒適快捷地兌換新鈔。

該行指出從1月18日（星期四）早上9時起，市民可於渣打香港網頁預訂新鈔及「迎新鈔」套裝，然後於其選定的分行及時間領取，預訂新鈔服務設有名額，額滿即止。

網上預訂提供三款兌換套裝供市民選擇:

該行指出旗下分行將於1月25日（星期四）至2月9日（星期五）提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。為確保服務更流暢，全線分行首三天會提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，而在上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔，以加快兌換流程，縮短輪候時間。分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。每間分行的新鈔數量將因應該區需求而訂定，每天額滿即止。該行會確保分行每天均有新鈔及「迎新鈔」供應，並安排職員為市民提供協助。

中銀手機銀行繼續提供「Phone 利是」

另一方面，中銀指出由1月25日起，分行將提供「新鈔」及「迎新鈔」兌換服務，並設有總值3,000元的「新鈔標準裝」，包括100張20元及20張50元新鈔，供客戶兌換。為減少客戶輪候的時間。客戶可從1月18日起透過手機銀行及網頁預約「新鈔標準裝」及「迎新鈔」。

此外該行分行將在1月25日至27日期間，提前1小時於早上8時營業；設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。

中銀表示今年將繼續在BoC Pay及手機銀行提供「Phone 利是」服務，推出時尚節慶主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是，每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅，並可參與獎賞高達8,888元的大抽獎。

恒生指出全線地面分行將於1月25日起，為客戶提供兌換新鈔服務。(資料圖片)

恒生指出為方便喜愛派發實體利是的客戶，該行出網上預約新鈔套裝兌換服務，以減省客戶的輪候時間。由1月23日起，客戶可分階段登入恒生 e-Banking作網上預約，選擇日期、時間和分行以兌換一套新鈔套裝。每份新鈔套裝總值4,000元，包括50張20元新鈔、20張50元新鈔及20張100元新鈔。

恒生指出第一階段的網上預約日期為1月23日至29日，兌換日期為1月25日至31日。第二階段網上預約日期為1月30日至2月5日，兌換日期為2月1日至7日。

恒生指出除了新鈔套裝以外，全線地面分行將於1月25日起，為客戶提供兌換新鈔服務，並於1月25至27日提早於上午8時30分開始營業。而恒生優越私人理財及優越理財的客戶可與專屬客戶經理預約換領新鈔。客戶只需登入恒生 Mobile App，透過Prestige RM Connect登記後，以 WhatsApp或WeChat等即時通訊軟件聯繫專屬客戶經理，預約於 2024年1月25日起到分行換領新鈔，換完即止。

恒生又表示為應付農曆新年期間的服務需求，6間指定分行將於2月17及24日（星期六）延長營業時間至下午5時，為客戶提供開戶及非櫃位銀行服務。