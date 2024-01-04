上市提名委員會物色上市委員會成員人選

香港交易所（0388）全資附屬公司聯交所上市提名委員會現徵求有意為聯交所上市委員會及GEM上市委員會服務人士的申請。



港交所指出，上市提名委員會並無保留過往年度的落選申請，有關申請人如仍有意擔任上市委員會的職務，須重新提交申請。

港交所指出，上市委員會成員在香港上市制度及香港證券市場中擔當重要角色；各成員身負重任為公眾服務的同時，也為香港成功發展為主要國際金融中心作出貢獻。對聯交所而言，上市委員會既是獨立的行政決策組織，也是諮詢組織；共有三項主要職責：（按委員會的運作模式並因應實際情況）監察上市科；對上市科就上市事宜的政策提供意見，並審批《主板上市規則》及《GEM上市規則》的修訂；及就上市申請人、上市發行人及有關個別人士的事宜作出重大決定，包括審批上市申請及取消上市地位及紀律事宜。

上市委員會的成員最少有28人，包括當然成員香港交易所集團行政總裁；被委任的成員當中則最少有8名投資者代表，以及19名代表證券業內各界的成員。

港交所表示，若獲委任，上市委員會成員的任期將由2024年7月左右起計約12個月。上市委員會成員最長可連任6年。申請人應注意，上市提名委員會預計並非所有上市委員會成員都會連續擔任委員會成員6年之久，委員會成員將時有更替，以確保不時注入新的思維及觀點。

上市提名委員會在委任前會先行與入圍人士會面。除本新聞稿發出後所收到的申請外，上市提名委員會亦會考慮重新委任現有的上市委員會成員。

上市提名委員會希望收到來自不同背景的人士的申請。香港交易所於2023年3月實施特專科技公司上市制度，上市提名委員會亦希望收到來自特專科技行業2具豐富經驗及專業知識的人士申請。

申請人決定是否提交申請時應留意，現已成立了上市覆核委員會 。香港交易所已另外刊發新聞稿，邀請有意人士申請擔任上市覆核委員會成員。

港交所表示，上市委員會每周最少召開一次會議，委員會成員一般預期要出席半數的例行會議，此外還須出席特別會議，例如政策會議等，因此需要投入較多的時間。就上市委員會成員出席例行會議及政策會議、以及他們為每次會議所作準備，聯交所現時會向上市委員會成員支付定額酬金每年150,000元，副主席為每年187,500元，主席為每年225,000元。