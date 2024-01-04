恢復深圳居民「一簽多行」助業界？　零售協會料一段時間才見成效

2023年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為342億元，按年上升15.9%。零售管理協會執行總監羅振邦表示，由於去年低基數效應，11月銷售額呈現溫和增長，與遊客相關的生意有明顯升幅，但市況並非一面倒向好，受累港人外遊或北上，本地市場相關生意較差。



至於剛過去的12月，羅振邦指出，有三成半受訪零售商表示生意錄得單至低雙位數跌幅；有四成受訪零售商表示生意有單至中雙位數升幅，主要是遊客相關的行業，例如鐘錶珠寶、化妝品等。

聖誕節期間（12月21日至26日），羅振邦指，由於港人外遊或北上，近四成受訪商戶指銷售錄得單至低雙位數跌幅，主要是本地生意為主的行業，同時有過半受訪商戶指銷售錄得單至中雙位數升幅。再對比疫情前的聖誕假期，有八成受訪商戶指生意有四成至八成的跌幅，只有兩成半受訪商戶認為生意有單位數升幅。

展望未來，羅振邦預計，港人北上持續影響本地市場，倘若在今年上半年市場沒有明顯反彈，整體零售業生意將錄得單位數至低雙位數跌幅。雖然政府計劃建議恢復深圳市居民赴港「一簽多行」政策，及爭取擴大至更多內地城市，此舉對零售業有正面影響，但相信需要一段時間才見成效。

對於近來推出的「廟街夜市」等活動，羅振邦指，能帶動市場氣氛，但冀望政府能牽頭舉辦更多跨業界、全港性的大型活動，而不是針對單一地區。