內房｜碧桂園︰上月合同銷售金額按年跌68.63%

撰文：黃捷
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碧桂園(2007)公布，去年12月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約69.1億元人民幣，按年下跌68.63%。

期內，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積則約68萬平方米，按年減少75.89%。

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