01獨家︰有線寬頻遣散電訊業務逾60員工　稱創造更強大的i-CABLE

繼早前放棄收費電視牌照及高層人事變動後，有線寬頻（1097）再有變動。據《香港01》取得的公司內部電郵所悉，有線寬頻行政總裁杜之克今（5日）向各部門主管宣布，解散電訊業務內的直接營銷團隊。據了解，當中涉及約60名員工。有線已證實相關事件，並指受影響直銷隊伍員工有64人。



電郵指，因應集團策略調整，決定集中以網上及電話營銷渠道銷售電訊業務，不再採用直銷模式。因此需解散電訊業務內直接營銷團隊。受變動影響的員工，即日會收到公司的信件通知，公司亦會按法例作出離職賠償。

有線寬頻宣布裁員。（資料圖片）

集團：需轉換銷售模式吸引新客

集團又提及，相關決定是考慮到目前電訊業經營環境、市民消費模式，以及科技進步等多項因素，而採取的相應行動。集團在電訊業務必須尋找繼續前行的方向，轉換銷售模式，強化電訊業務的網上銷售渠道，以吸引新客戶；同時加強售後客戶服務，提升服務質素，加強與現有客戶的聯繫。

最後，杜之克感謝包括今次受影響的員工在內的所有同事，一直以來的辛勤工作和貢獻。同時指，2024年將會是媒體及電訊業務充滿挑戰的一年，希望部門同事與集團一起朝新發展方向前行，創造一個更強大的i-CABLE。

截止今年6月底止，有線半年蝕1.96億元。（資料圖片）

有線寬頻證實相關消息

有線寬頻已證實相關消息。發言人指，是次受影響的直銷隊伍員工有64人，集團將會按照勞工法例補償受影響的員工。集團近年積極戰略轉型及調整架構，集中資源並提高效率拓展業務，除電訊業務外，亦會逐步開拓包括電視、App及社交媒體等渠道的全媒體平台，並加強內容管理，以配合市場轉變及提升集團競爭力。

截止今年6月底止，有線半年蝕1.96億元，仍未「止血」，而近期集團亦有不少改革，包括放棄收費電視牌照及高層人事變動。