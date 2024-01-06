美銀料今年油價將於70美元至90美元上落　沙特產油計劃屬最大變數

美銀團隊預期今年布蘭特期油將於70至90美元之間徘徊，又指出沙特阿拉伯的產油計劃，將是原油市場最大變數之一。



油價去年下滑10%，主要是受到地緣衝突及產量波動所影響。美銀分析團隊指出，油價將於今年保持大幅波動形態，地緣衝突與石油出口國組織（OPEC）政策均隨時有劇變，令到波幅擴大。該行又指出，沙特阿拉伯的產油計劃會成為油市最大變數之一。

美銀估計，假設OPEC以外的產油國沒有減產，只計及原油需求前景的變數，布蘭特油價今年上下波幅區間將介乎70至90美元。同時認為在沒有新冠疫情及疫後經濟反彈等因素下，石油行業估值不會如過去3年般劇變。

摩通指上月原油日均需求增幅為9個月以來最慢

另一方面摩根大通認為，初步數據反映全球原油需求增速是9個月以來最慢，但全年增幅仍符合預期。該行分析員指出，據初步評估，去年12月全球原油日均需求增幅為130萬桶，全年日均需求增幅為180萬桶。

摩通估計，美國上月汽油日均需求為860萬桶，較兩周前估計低10萬桶。歐洲的原油需求也轉為疲弱，中國日均需求則較兩周前估計高10萬桶至1,640萬桶。