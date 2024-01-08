瑞銀指受惠三大助力、兩大政策加碼　或令2024年「港股跑贏A股」

瑞銀大中華研討會今日（8日）於上海召開，瑞銀全球投資銀行大中華區研究部總監連沛堃表示，受惠於外資低倉位、美息變化與互聯網板塊獲看好的三大原因，今年看好港股走勢，甚至稱「有可能跑贏A股」。雖然股票市場投者信心較萎靡，但相信可以帶動恢復。瑞銀全球投資銀行部中國區主管朱正芹則指出，2023實則是「政策改革大年」，受惠於中央就再融資備案制、提高增發上限兩大政策加碼，會使港股機具吸引力。



朱正芹（左）表示，2023年是政策改革年，政策加碼使得香港市場更具吸引力。（會議截圖）

三大利好因素助港股勝A股

連沛堃預測2024年港股表現，指港股有三大利好原因可以有望「跑贏A股」。首先，港股目前已處於外資的低倉位。其次，儘管美息變化仍然搖擺，但市場對於發達市場與新興市場的偏好，仍在權衡當中。瑞銀預測，資金將有可能更偏好新興市場，包括港股與A股，而港股作為離岸市場，大有可能第一批受惠。

最後就板塊而言，連沛堃表示，互聯網板塊仍值得「重倉」，預計每股盈利將有23%的增長，而目前港股的龍頭企業，多來自於科網板塊，預計將有個別公司可以跑出。

從中港總體市場而言，瑞銀分析指，目前企業已經實現盈利，料企業收入在2024年仍有7%的上行空間。同時指，其他投資領域的投資者，並不似股市悲觀，故料市場整體投資信心，將從其他投資領域蔓延至股票市場。

瑞銀預測，資金2024年將更偏好新興市場，香港有望第一批受惠。（資料圖片）

「政策改革大年」 兩大政策加碼增吸引力

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊則指，中央政策加碼，是今年股市復甦不可忽視的一大助推力。朱正芹更直言，2023年是一個「政策改革大年」，中國證監會對於港股有兩大政策改變。

首先，上市後備案制使在港上市公司，一般於3個工作日內向證監會備案即可，無需任何審批，大大提升了H股再融資的便利性。就目前已經在港上市的公司而言，一般只需最多2周的時間即可完成再融資整體流程。另一邊廂，取消類別股東表決，增發上限提升至總股本的20%，亦有利港股市場發展。對於A股公司選擇國際市場時，港交所便成為非常吸引的選擇。

瑞銀指出，政策提升H股再融資的便利，大大增加了港股吸引力。（資料圖片）

今年可期待投資者發揮「集群效應」

朱正芹分析指，本港今年IPO集資額僅413億元，按年跌逾五成，但較之於去年實則數量上並未有顯著跌勢，跌幅主要是由於缺乏大型IPO項目的支持。儘管瑞銀預測，2024年IPO市場較為淡靜，但中國併購市場將走向活躍。其指出，可以期待今年「國際可比公司」，利用行業及投資者的集中性，發揮「集群效應」，選擇來港上市。