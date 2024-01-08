小米否認推廉價「乞兒」版汽車　強調手機業務仍最核心

小米（1810）汽車官方賬號在內地社交媒體微博發文，回應網友最關心的典型100個問題，由於雷軍曾多次預告定價會有點貴，有網友猜測會否為降低起售價，推出廉價的「丐中丐」（意即「乞兒」）版本，遭官方否認。集團又指出，目前傳聞的小米汽車售價不實，網傳的9.9萬元、14.9萬元及19.9萬元人幣的售價均不可能。



小米現跌近半成，跌幅有4.7%，報14.2元。



汽車顏色不止三種

小米於上月底召開的汽車技術發佈會上，曾公開展示海灣藍、橄欖綠、雅灰三色汽車，有網友問及會否有經典的黑白配色，官方回應稱，「的確有更多的顏色可選」。

雷軍：手機仍是最核心 1/2時間用在汽車業務

有網友問及，小米聚焦造車以後，會否沒有時間致力於手機研發。官方回應稱，手機依然是小米最核心的業務，並引用雷軍發言稱，現階段其時間分配，約為1/4時間用在研發手機，1/4關注集團運營和管理，1/2時間用在汽車業務。

小米董事長雷軍表示，仍用1/4時間在研發手機。（資料圖片）

50萬元內無對手不是玩笑

雷軍曾回應網友稱，小米SU7目前在「50萬以內沒有對手」，官方再次重申回應了這一論述，並表示目前先聚焦國內的正式發佈和上市發售，言下之意或為暫無攻佔海外市場的打算。公司指，小米汽車的最終定價會在正式發佈會上公佈，其後將在全國重點城市的小米之家，提供實車體驗。