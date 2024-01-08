歐舒丹將換CEO　Hoffmann任期至今年3月底　Marteau從4月起接任

歐舒丹（0973）宣布行政總裁兼副主席Andre Joseph Hoffmann擔任有關職位至今年3月31日，公司執行董事兼常務董事Laurent Marteau將從今年4月1日起，接任行政總裁。



公司指出Andre Joseph Hoffmann辭去有關職務後將能投放更多時間處理其他事務，並同時繼續專注於公司的策略、政策及指導事宜。他亦已確認，有關辭任行政總裁職務一事，與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜需敦請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

公司又指出，為準備Andre Joseph Hoffmann離任，Laurent Marteau將在現財政年度餘下時間內跟隨對方履行行政總裁職責，他們將與公司高級管理層團隊共同工作，以確保能順利接任。公司董事會亦指出，尤感欣喜的是，Samuel Antunes於去年6月晉升為財務總監起，由本公司內部人士接任管理職位的政策在盡可能的情況下得以持續。

公司指出Andre Joseph Hoffmann和Laurent Marteau將繼續擔任董事，且Andre Joseph Hoffmann將留任董事會薪酬委員會成員，惟將自今年4月1日起退任副主席職務。