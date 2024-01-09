揚言是「翻身年」！　TVB賀年廣告加價8%　ViuTV擁MIRROR加幅稍遜

疫後香港經濟復甦不似預期，各行各業艱苦經營，料宣傳預算未必「疏爽」。惟「大台」TVB ﹙電視廣播，0511﹚行政主席許濤日前稱，有信心今年為「TVB翻身的一年」。就以龍年賀年廣告收費為例，TVB 今年收費加幅最高達到8%，反觀勁敵ViuTV雖然擁有MIRROR這王牌，今年賀年廣告定價則相對保守。



TVB總經理曾志偉稱，未來不會再有裁員行動，甚至要增加人手。（陳順禎攝）

電視廣播（TVB）在去年11月以重組電視廣播及電商業務為由，裁員約300名員工，並將J2台（82台）及無綫財經體育資訊台（85台）兩台合併為「TVB+」。

踏入新一年，未知是否受惠熱播劇《新聞女王》的餘溫，或是料廣告業務會轉好，TVB行政主席許濤在上周新春盆菜宴致詞時稱，有信心今年為「TVB翻身的一年」，並決定加薪。

總經理曾志偉更在受訪時稱，未來不會再有裁員行動，甚至要增加人手。消息傳出後，刺激TVB股價急彈，昨日（8日）逆市走高，升近12%，收報3.52元。雖然未知TVB能否翻身，但從新一年的廣告價格來看，今年「大台」態度較為進取。

TVB行政主席許濤稱，有信心今年為「TVB翻身的一年」。（資料圖片）

「大台」龍年賀年廣告加幅達8.4%

農曆新年將近，不少商戶都會在電視台落廣告向客戶拜年，本港電視台向來視此期間為「廣告大戰」。兩大香港免費電視台TVB和電盈（0008）旗下ViuTV亦已推出龍年賀年廣告套裝。據記者獲悉，「大台」TVB 2024年的《恭喜發財》賀年廣告套裝定價加價6.6%至8.4%，是近五年加幅最多，而ViuTV的賀年廣告套裝收費則加近5%。

根據TVB最新的廣告價單，2024年播放次數最多（電視廣告播放次數達135次）、價錢最貴的10秒鐘新春廣告套裝，收費按年升7.6%至24.3萬元（包括製作費用，下同），是近五年來加幅最大，平均電視廣告播放成本為1,800元，不過廣告可播放的電視頻道就新增了明珠台。再比較去年同類型廣告套裝，由於今年收費上升同時，播放次數亦上升，平均而言，單次播放成本減少35.8元，以此計則「明升暗降」。

TVB近年10秒鐘新春廣告套裝。

另外以播放次數最少的5秒鐘新春廣告套裝，收費按年升8.27%，定價5.5萬元，提供92次廣告播放，平均每次電視廣告播放成本為597.83元。至於加幅最大的是播放次數較少的10秒鐘新春廣告套裝，收費按年增加8.4%至17萬元，合共播122次，即每次1,393.44元。

至於ViuTV，最新賀年廣告套裝定價亦加價，但幅度較低。資料顯示，ViuTV《龍年恭喜發財廣告套裝》提供68次播放，5秒鐘廣告連製作最低收費3.98萬元，按年升幅為4.7%，播放次數為68次，平均播放成本為585.29元。因此以同樣5秒廣告作比較，ViuTV定價較TVB低兩成。

ViuTV的「王牌」男團MIRROR熱度逐漸減退。（葉志明攝）

MIRROR熱潮減退 ViuTV廣告收入或見頂

如此看來，ViuTV賀年廣告價格雖然亦有上漲，但定價相對保守，或與ViuTV近年廣告收入恐「見頂」有關。

翻查資料，ViuTV近年廣告收入節節上升，尤其是2021年激增逾一倍，但在2020年廣告收入僅輕微上升0.2%至6.16億元。另一邊廂，TVB在2020年廣告收入腰斬後，逐步攀升，2021年廣告收入增幅達3%。不過，整體而言，免費電視廣告增長大不如前，TVB廣告收入仍未恢復至2019年水平。

TVB、ViuTV廣告收入大比拼。

事實上，ViuTV的「王牌」男團MIRROR熱度高位減退，料也拖累廣告收入。2022年MIRROR舉行首個紅館演唱會，掀起全城搶飛潮，可謂是一票難求，門票更被炒至天價。

不少人將MIRROR演唱會門票以原價放在二手買賣平台上轉讓。（網頁截圖）

儘管自從MIRROR紅館意外後，電盈的業績公告隻字不提該男團，但在今年即將重辦的MIRROR演唱會中可以窺見，今次演唱會未見炒風，不少人將演唱會門票以原價放在二手買賣平台上轉讓，疫後解封的鏡粉似乎將重心從追星中抽離。

綜上，面對免費電視走下坡路，以及ViuTV的「王牌」失效的情形，究竟TVB今年能否打贏翻身戰，還要拭目而待。