盛大互娛陳天橋據報為美國最大外籍地主　擁地逾8萬公頃

外電消息稱，一位靠網絡遊戲起家的中國公民成為了美國最主要的非美籍地主之一。根據Land Report的最新排名，中國公民陳天橋在俄勒岡州擁有10.8萬英畝（80,127公頃）林地，在美國排名第82位。



早年斥資8500萬美元購地

《彭博》報道，現年50歲的陳天橋在2015年斥資8,500萬美元從Fidelity National Financial Ventures購得這些土地。上月俄勒岡稅務記錄披露了受益人身份是盛大資產管理，與陳天橋在新加坡的控股集團同名。

陳天橋在俄勒岡州的資產使他成為擁有最多美國土地的非美籍公民之一。Land Report中只有加拿大的Irving家族排名高於他，居第六位，該家族在緬因州擁有超過120萬英畝林地。

報道指出，外資擁有美國土地，尤其是農業用地，正在成為近年來一個敏感的政治問題。 根據美國農業部最新數據，截至2021年，美國約有4,000萬英畝農業用地為非美國人士所有，中資實體擁有相當於美國全部農田的0.03%。一些議員呼籲制定全國性法律來限制外國投資美國農業用地。

陳天橋在1999年成立網遊公司盛大互動娛樂，5年內成為中國最大互聯網公司之一。（資料圖片／視覺中國）

創立網遊公司為中國最大互聯網公司之一

陳天橋在1999年成立網遊公司盛大互動娛樂，5年內成為中國最大互聯網公司之一，並登陸納斯達克市場。陳天橋2012年將公司私有化，並把總部從中國遷至新加坡。

根據盛大網站，陳天橋的投資涵蓋上市股票和私募股權、風險投資和房地產。陳天橋和他的妻子雒芊芊2016年首次捐贈1.15億美元在加州理工學院成立陳天橋和雒芊芊神經科學研究所，用於支持大腦研究。

近年來尋求對沖通膨和購買不相關資產的超級富裕投資者越來越多地湧向農地和其他農村物業。根據美國農業部的數據，去年美國耕地的平均價值上漲了8.1%，自2020年以來已經增值了三分之一以上。