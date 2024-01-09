投行預料中資企業IPO市場復蘇緩慢　據報擬拓展日本及印度市場

據《華爾街日報》引述投行人士指出，內地新股上市及融資項目仍是主要業務，不過正計劃在日本及印度等市場物色業務，與日本及印度等市場正蓬勃發展，內地股市則相對低迷，同時又預期內地企業新股招股項目復蘇步伐將是緩慢及漸進。



報道指出由於內地監管機構收緊監管規定﹑經濟及房地產市場放緩，及中美關係緊張，令不少外資投資者迴避內地股市及債市。據Dealogic計算，去年投行從有中資企業參與﹑以非人民幣計價的債市及股市融資交易﹑併購及貸款交易中獲得7.44億美元（約58億元）佣金收入，為過去10年來最低。

報道又指出在內地以外地區，中資公司新股上市及第二上市集資額為88億美元，按年跌46%，並與2021年的545億美元有較大差距。據Dealogic數據顯示，內地及香港以外的亞洲地區，去年新股融資額為231億美元，按年跌32%。

報道引述高盛亞洲（不包括日本）股權資本市場聯席主管James Wang指出，除中資公司在內地以外市場的交易外，公司戰略是在整個地區業務較強的市場進一步分散及加強其業務，又指適合該行這一戰略的市場包括印度﹑南韓﹑東南亞及台灣。

仍有大型內企準備來港上市

報道亦引述花旗股票資本市場聯席主管Udhay Furtado指出，個人對內地企業在海外市場新股招股步伐謹慎樂觀態度，另公司在印度企業上市方面有充分的交易儲備。

有金融中介機構亦指出，仍有部份內地企業正準備大型新股招股，而市場要接受大型新股招股需時，包括已在深圳上市的家電生產商美的，及順豐控股準備在港上市。