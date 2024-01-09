富邦料港元定期存款息年中後跌破4厘　港股續跑輸環球市場

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預計，美國聯儲局最快今年5月首次減息，其後7月及9月分別再減息，每次25點子，年內共減息75點子。內地則料將於下周減息，下調1年期中期借貸便利（MLF）及貸款市場報價利率（LPR）分別10點子，農曆新年前下調存款準備金率20至25點子，上半年內料會分別共有兩次減息降準，今年全年貨幣及財政政策均將較去年進取，以經濟增長達近5%增長。



美國最快5月首次減息

港息方面，他預計1年期定期存款息上半年料將跌破4厘，短期3個月定存息料年中後也會跟隨跌破4厘。港最優惠利率（P）料第三季會下調一次，幅度為0.125厘。

潘國光預計，港樓市上半年繼跌5%，下半年以至明年能夠大概持平，預計政府年中或再減辣，而美國5年內仍有機會再度啟動量化寬鬆，恢復零息政策。

富邦的美國減息預期，較市場預期的年中或下半年開始減息預期為早。潘國光解釋主要考慮到核心通脹已接近聯儲局目標水平，以及11月大選前支持經濟及股市，以減低鄰近大選做相關動作的政治意味。

他預計，美股今年有望升10%，標指有望升破5000點，年中前美股及環球股市均有望創新高。而港股今年仍有機會跑輸環球股市，上半年波幅區間料為15000至18000點，下半年若果內地經濟及政策理性，加上美股造好，有望略回升至16000至19000點區間。