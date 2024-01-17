美團最新跌穿69元IPO定價　股價較高位插85%　市值蒸發2萬億

美團（3690）今日（17日）盤內跌穿69元的IPO定價，現報68.85元，跌6.83%，股價較歷史高位大插85%，市值蒸發逾2萬億元，現僅餘4330億元，不足巔峰時兩成。美團跌破70元大關後，公司一連數日收市後斥資4億元回購托價，終藥效有限。



回歸美團2021年最輝煌之時，其股價一度衝至460元高峰，之後因市場競爭激烈，集團創始人王興及穆榮均二人頻頻減持，投資者信心下降，以致其股價同樣拾級而下。至時去年此刻，美團股價已較高位大跌65%，只剩180元。短短一年光景，其股價再度「腰斬」逾半。



美團來港IPO時，定價69元，籌資所得款項淨額約為325.6億元。（資料圖片）

2018年來港 首掛高開逾半成

美團於2018年9月來港上市，當時招股價介乎60至72元，最終以69元定價，開盤即報72.9元，較發行價高開約5.7%。但當時，美團在香港公開發售部分僅，獲超額認購0.5倍，一手中簽率100%，且未獲得頂頭錘，所得款項淨額約為325.6億元。

業績日成當日跌幅最大藍籌

最近一期財報顯示，美團去年第三季收入764.7億元人幣（下同），按年增長22.1%，期內純利按年增195.4%，經調整純利按年增62.4%，均勝於市場預期。然而，其績前曾一度插近8%，業績日全日跌5.2%，為當日跌幅最大藍籌。

美團兩位創始人，在去年9月的同一周內，三度減持美團自家股票。（資料圖片）

創始人密密減持套現

2021年至今，美團CEO王興透過旗下基金會不斷減持，累計約已套現逾3300萬元。去年9月再出手，以117.4元的每股平均價，沽出自家2.4萬股，套現281.7萬元，持股比例降至0.85%。而另一位聯合創始人穆榮均沽貨動作更密，據聯交所披露數據，其在2023年曾減持5次，持股比例由0.78%降至0.69%。與王興減持同步，去年9月，穆榮均連續兩日共狠沽200萬股，套現約2.26億元。