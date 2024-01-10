許正宇指投資推廣署及貿發局　於一帶一路沿線國家各增設2辦事處

財經事務及庫務局局長許正宇指出，投資推廣署及貿發局在2024至25年度內，於「一帶一路」沿線（包括伊斯蘭國家）各增設2間辦事處，加強招商引資及貿易推廣工作。



許正宇以書面回覆立法會議員質詢時指出，為促進包括伊斯蘭債券在內的伊斯蘭金融市場在香港的發展，政府已採取具體措施，建立有利於伊斯蘭債券發行的平台，包括分別在2013年及2014年修訂法例，為發行伊斯蘭債券提供一個與傳統債券相若的稅務架構，並容許在政府債券計劃下發行伊斯蘭債券。

他指出政府於2014年、2015年及2017年先後三次在政府債券計劃下發行不同結構及不同年期共30億美元的伊斯蘭債券，向國際市場展示香港伊斯蘭金融平台的優勢，以帶動更多發債機構及投資者參與香港資本市場。三度發行成功顯示香港是一個合適發行伊斯蘭債券的集資平台，香港的法律、規管及稅務架構能容納不同形式的伊斯蘭債券的發行。政府相信這些市場開發工作有助於提高香港伊斯蘭債券平台相對於區內其他金融中心的吸引力。市場上已有不少伊斯蘭金融產品及服務在港推出，包括在香港交易所（香港交易及結算所有限公司）的環球伊斯蘭債券、伊斯蘭基金、追蹤符合伊斯蘭教義的香港股票指數及伊斯蘭銀行業務窗口等。

財庫局局長許正宇表示，政府會繼續留意香港及環球伊斯蘭金融市場的發展。（資料圖片）

亞洲金融論壇設伊斯蘭金融討論環節

許正宇亦表示，政府將於本月24和25日與香港貿易發展局合辦「亞洲金融論壇」，設有「伊斯蘭金融：原則、實踐與全球影響」的討論環節，就有關伊斯蘭金融市場的發展進行交流。

他指出環球金融市場瞬息萬變，政府會繼續留意香港及環球伊斯蘭金融市場的發展以及環球金融市場的新趨勢和機遇，並考慮相關因素，以檢視下一步安排。