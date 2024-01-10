法興指恒指市盈率已跌至近年低位　籲投資者上半年留意3類股份

港股自踏入2024年持續下跌，今日（10日）更曾跌至16000點邊緣。法興上市產品銷售部亞太區董事周翰宏表示，從基本面來看，恒指按市盈率計已經接近近年低位，他相信仍有機會回穩及反彈，惟預料回升需時較長。



在上半年值得留意三大類股份，分別為穩定高派息﹑硬件科技類股及綠色資源類股。當中包括中移動（0941）、滙豐（0005）、海油（0883）、領展（0823）、小米（1810）、聯想（0992）、瑞聲（2018）、舜宇（2382）、中芯（0981）、龍源電力（0916）和協鑫（3800）。

談及本港窩輪及牛熊證市場時，法興指出於2023年牛熊證和窩輪佔大市成交比例均呈下跌，最後錄得大市佔比分別為5.8%和5.4%，兩者佔大市成交比例為11.2%，為自2006年以來最低。該行證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，由於去年經濟環境較差，投資者仍持謹慎態度，當中資金集中短線部署。

料今年輪證成交額可逾3萬億元

展望2024年，該行預料今年輪證總成交額和佔比呈略升，當中成交額可達逾3萬億元，佔大市成交比例11%至12%。周翰宏預期窩輪引伸波幅先抑後揚，建議先牛熊證、後窩輪。