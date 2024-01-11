摩根資管新推亞洲股票高息基金　目標派息率7至9厘

摩根資產管理今日（11日）公佈將推出摩根亞洲股票高息基金，主要投資於亞洲（日本除外）上市公司的股票證券，旨在爭取更高收益，目標每月派息，派息率7至9厘。其中收益主要來源為亞洲股票的高股息收益，與期權金相結合。此外，摩根資管表示，將收取1.5%的管理費，入場費將視各銀行情況。



亞洲高息股領跑全球

摩根亞洲股票高息基金投資組合經理何世寧指出，亞洲高息股派息領跑全球，擁有最多派息達4%或以上的企業，達247間。而亞洲高息股在過去5個加息週期結束後均錄得正回報，並以21.1%的平均回報率跑贏其他市場，料有增長潛力。

此外，摩根資管表示，亞洲市場有利於執行期權涵蓋策略，可隨引伸波幅的升高，獲取更高期權金，料可有4至5厘。結合以3至4厘的股息收入，組成目標派息率，不過無法確保固定的派息比率。

摩通資管指，亞洲擁有最多派息達4%或以上的企業。（資料圖片）

價值型、低波幅股份納入組合

摩根資管表示，將聚焦價值型、低波幅、收益優質且合理的股份類型。價值型涉及金融、地產、能源等板塊；低波幅涉及公路、REITS等板塊；收益優質涉及半導體、消費品等板塊。

摩根資管提供的指示性投資組合中，居於權重首三位的分別是台積電、三星電子以及騰訊（0700）。何世寧透露，基金組合中，香港市場的選擇約佔7.9%，以公用、電訊、銀行保險等板塊居多。內地市場佔比最大逾26%，她也直言，儘管對於內地股份中，內銀板塊為高息選擇，但處於對內房情況的擔憂，當前基金投資組合中，仍將內銀板塊置於低配水平。