亞洲金融論壇以「多邊」為主題　大會指港可成為區内「清算中心」

2024年亞洲區內首項年度金融及商界盛事「亞洲金融論壇」，將於1月24及25日舉行，今屆以「多邊合作 同譜新篇」為主題，邀請全球過百名財金猛人及政商領袖出席，全方位討論環球經濟展望、中國機遇、投資前景、綠色金融、金融科技等熱門議題。



香港可成亞洲清算中心

亞洲金融論壇2024策劃委員會主席兼滙豐香港區行政總裁林慧虹出席活動發布會時表示，今屆主題是「多邊」，她指以往全球貿易以「服務歐美」為主，但現在出現重新分配的情況，亞洲已成為推動全球經濟增長的引擎，例如印度、印尼、越南等地人口依然年輕，勞動成本低，有利製造業之餘，也可以成為十分吸引的消費市場。

其中，中國連通中東及北非的經濟走廊是亮點，例如中國與中東潛在的貿易額料到2027年達到1,780億美元。

而隨著亞洲經濟重要性上升，林慧虹估計香港可成為區内的「clearing hub（清算中心）」，帶動多邊參與者的合作。

逾40場不同形式主題討論

香港貿易發展局副總裁劉會平表示，環球息口高企、地緣政局緊張，伴隨不同形式的挑戰，新的市場機遇及新的合作夥伴亦陸續浮現，要譜出可持續及具包容性的發展模式，國際之間的緊密溝通和合作正是關鍵所在。今屆論壇以「多邊合作 同譜新篇」為主題，不同環節將多角度探討政府與政府（G2G）、政府與企業（G2B）及企業與企業（B2B）的經濟政策及多邊合作機遇，以及一系列貼市的議題，進一步推動可持續發展，同時推廣香港國際金融中心優勢。

今年論壇將設有超過40場不同形式的主題討論、政策對話、專題午餐、早餐會、以及專題工作坊等多場討論環節，探討環球經濟展望、中國機遇、投資前景、綠色金融、金融科技、利率走勢等熱門議題，讓與會者掌握國際關注議題和環球經濟發展趨勢，鞏固香港與國際社會的聯繫，創造更多商機。