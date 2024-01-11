信銀國際料今年儲局減息1.5厘　港股市盈率8.6倍　助吸引資金回流

中信銀行（國際）發布2024年經濟及投資展望，認為新一輪減息周期在所難免，投資策略宜保持審慎。



信銀國際首席經濟師卓亮認為，貨幣政策轉向為今年環球財經主線，相信加息周期已結束，新一輪減息周期勢在必行，預料今年聯儲局將減息150個基點，年底時聯邦基金利率為4厘，又預料當局縮減資產負債表的規模將會逐步下降。

內地方面，卓亮預期今年內地經濟有望增長接近5%，復蘇不平衡情況有待改善，又認為房地產市場信心及相關行業復修時間較長。由於整體增長相對平穩，同時部份行業受壓情況下，不宜憧憬內地貨幣政策會極為寬鬆，人行有機會減息10個基點，並且降低存款準備金率25點子。

料今年本港經濟增長3%

香港方面，勞工市場表現不俗，失業率繼續在周期性低位徘徊，私人消費逐步改善，為經濟增長提供支援，進出口表現亦有望由負轉正。今年實質本地生產總值增速或接近3%。樓市調整逐漸進入尾聲，當美聯儲真正開啟減息周期時，將有助樓價企穩回升。該行又預期今年本港銀行將降低最優惠利率（P）0.375厘。

港股方面，現時恒生指數市盈率僅8.6倍，對比歷史以及環球其他主要股市估值，均出現明顯折讓，有助吸引資金回流。恒指股息率升至4%以上，歷史顯示恒生指數將差不多見底。