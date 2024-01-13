機管局債券｜炮製高息　專家籲宜長不宜短　呢間定存息4.3厘召集

機管局近日推出零售債券，每年定息達4.25厘，與市面較低門欄的高息定存息水平相若，並能鎖定回報長達2.5年。表面上完勝港元定存，但發行額僅有50億元，遠不及政府綠債及銀債，專家預計人手或僅能獲派3至5手，投資者如有多餘資金，建議仍可留意高息定存。而由於美國將啟動減息周期，定存息料將隨港元拆息回落至4厘以下，建議目前抓緊時機，做長期如1年期定存來鎖定回報。



而由於美國將啟動減息周期，定存息料將隨港元拆息回落至4厘以下，專家建議目前抓緊時機，做長期如1年期定存來鎖定回報。（資料圖片）

3個月定存息最高仍有5厘

機管局是次零售債券以季度派息，與政府零售債券為半年派息一次不同，配合提早贖回機制，故可視為3個月定期存款。截至本周四，市面上3個月港元定存仍有大量4.5厘以上選擇，當中最高的為花旗及工銀亞洲的5厘，其次為富邦銀行的4.8厘，東亞及創興銀行也有4.7厘，信銀國際及南洋商業銀行有4.6厘。

不過需要留意的是，要獲得高息定存優惠，部分銀行門欄並不低，當中花旗需要為私銀客戶並需持有指定產品結存，富邦及創興銀行起存額達50萬元，前者需為手機銀行新資金，後者需要完成指定項目，而南洋商業銀行起存門欄更高達100萬元。工銀亞洲門欄較低，但需為全新客戶新資金，起存額為10萬元至80萬元。

目前3個月港元定存息最高仍有5厘，若要門欄低至1萬元，可考慮四大行，3個月定存息仍全線企穩於4.3厘。（資料圖片）

王良享：多餘資金仍可考慮定存

若要門欄低至1萬元，可考慮四大行，雖然經歷近日下調定存息，但3個月定存息仍全線企穩於4.3厘。

臻享顧問董事總經理王良享表示，機管局較市場一般定存更具吸引力，主要考慮到美國預計將減息，而港元拆息及定存息也均將下跌，意味如果做3個月定存，到期後再續期會未必能夠享有首次定存相若高息。機管局信貸評級與香港政府一致，參考市場相若年期的金管局外匯基金票據，目前利率為3.75厘，也為機管局債券贏。

不過，他也指出，投資者需要要留意，由於是次發行額僅有50億，預計人手獲派僅有3至5手, 如果手頭有充裕資金，建議部分用於抽債券，餘下仍可考慮定存。他預計，美國最快今年5月起開始減息，年內將減息4次，每次0.25厘，全年減幅合共1厘。

王良享表示，由於是次發行額僅有50億，預計人手獲派僅有3至5手, 如果手頭有充裕資金，建議部分用於抽債券，餘下仍可考慮定存。

四大行1年期港元定存 不足4厘

由於機管局零售債年期長達2.5年，目前市面上長線定存，如1年期港元定存牌面價最高的，也為富邦銀行的4.3厘，其次有南洋銀行的4.25厘，東亞銀行及信銀國際也有4.05厘。四大行方面，目前中銀香港及渣打均有提供3.4厘定存利息。

6個月定存方面，南洋商業銀行有4.5厘，招商永隆有4.45厘，富邦及東亞銀行也有4.4厘，信銀國際有4.35厘。四大行中目前滙豐、中銀香港及渣打均有4.2厘，而恒生銀行也有4厘。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，機管局零售債券利息水平屬於吸引，而事實上，他觀察到，近1至2個月無論機構投資者還是零售客戶，對於定期存款熱度均有所進一步升溫，相信主要想在減息前以定存鎖定高息回報。

林俊泓表示，隨著年中美國啟動減息，港元拆息料在今年第四季全線跌破4厘，定存息也相若，意味也將跌破4厘。

上商林俊泓：中長短定存息年內料全線跌破4厘

他指出，市場預計美國聯儲局最早3月減息為太過進取，預計最快年中才開始減息，年內共減4次，每次25點子即共1厘。他指出，過往經驗來看，聯儲局啟動減息後，定期存款利息下跌速度將加快。

新一年以來港元拆息仍高企，林俊泓表示，目前港元需求仍有農曆新年企業派花紅或利是支持，預計過後需求將降低，隨著年中美國啟動減息，港元拆息料在今年第四季全線跌破4厘，定存息也相若，意味也將跌破4厘。故此，他建議投資者抓緊時機，鎖定高息長期回報，包括長期定存及債券。

富邦銀行（香港）第一副總裁兼投資策略及研究部主管潘國光預計，美國聯儲局最快今年5月首次減息，其後7月及9月分別再減息，每次25點子，年內共減息75點子。港定存息方面，他預計1年期定存息上半年料將跌破4厘，短期3個月定存息料年中後也會跟隨跌破4厘。