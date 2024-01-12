香港科技探索訂立績效目標　料未來兩、三年業務極具挑戰性

HKTVmall 母企香港科技探索(1137)表示，在全球市場經濟及地緣政治存在重大不確定性的這段時期，加上香港經濟復甦遜於預期，管理層持續認為，對未來兩至三年的業務表現進行預測是極具挑戰性及不確定性的。

公司續稱，尤其是在零售行業，很大程度上依賴消費者消費意欲，而消費意欲一直朝着更理性的方向發展。這種轉變可歸因於新型冠狀病毒疫情期間及之後對消費者收入和財富水平的重大影響，以及高息率環境。

儘管面臨市場復甦緩慢及購買力轉移至香港以外地區所帶來的挑戰，公司仍致力於不遺餘力地朝着於2026年實現訂單總商品交易額介於120億至150億元的中期目標努力。該目標約佔香港總零售銷貨價值約3720億元的3.2%至4%。

全年訂單總商品交易額按年增長5%至9.8%

香港科技探索又指，考慮到零售行業持續面臨的挑戰，以及商戶在公司新方向上的適應和學習的需要，董事會為 HKTVmall 業務及街市即日餸業務訂立績效目標，為全年訂單總商品交易額約87億至91億元，按年增長5%至9.8%，惟須視乎2024年香港零售業的復甦步伐；多媒體廣告收入約1.43億元；綜合毛利率及佣金(計入多媒體廣告收入前)約22%至22.5%。

另外，2024年街市即日餸業務目標，為全年訂單總商品交易額約2億至2.6億元，按年增長約98.6%至1.57倍。

至於新的深索項目，香港科技探索去年推出若干新的探索項目，主要包括於英國曼徹斯特全自動零售商店及系統的試行、第三方物流服、ThePlace—一站式電子商務平台解決方案，及Everuts—重新定位的社交電子商貿及全球聯繫。

最後，香港科技探索去年全年訂單總商品交易約83.9億元，包括HKTVmall的82.9億元及街市即日餸的1億元。單計去年12月訂單總商品交易額7.53億元，按年增長5.6%。