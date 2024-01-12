陳茂波鼓勵港私銀及家族辦公室進駐前海　支持數字人幣跨境試點

財政司司長陳茂波今（12日）出席活動時表示，前海是國家改革開放前沿陣地和粵港澳大灣區重大合作平台，是國家支持香港經濟和社會發展、提升粵港澳合作水平，以及構建對外開放新格局的重要舉措。在國家推進中國式現代化強國建設的新時代、新征程裏，粵港澳三地正加強聯動發展，全速打造優質高效的現代服務業新體系。中央上月公布的《前海總規》中，就明確支持深化深港金融融合發展，支持港資銀行在前海設立分支機構、設立研發中心、數據中心、運營中心等。



他出席前海東亞銀行大廈開幕典禮上表示，就港深兩地在前海的進一步合作，提出多項建議，包括推動更多金融創新試驗，把前海打造為更高質量的金融服務高地等。在《前海總規》的框架下，港深兩地可以在前海推動更高水平的金融開放，探索更高水平的互聯互通。比如鼓勵更多香港私人銀行、家族財富管理機構等在前海設立專營機構；支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資業務；以及開展數字人民幣跨境試點等等。

籲加強金融科技合作

同時，他又建議加強金融科技合作。陳茂波指，香港和深圳都是大灣區內金融科技領先的城市，期望大家共同把握當中的機遇，通過發展金融科技和金融創新，更有效地服務兩地的實體經濟。

另外，其亦建議加大在綠色和可持續金融領域的合作。他稱，香港是亞洲的綠色和可持續金融樞紐，一直助力區域以至環球的綠色轉型。透過前海這個平台，港深兩地可以更大力發展綠色和可持續金融，探討共建創新的綠色金融市場，研究推出更多的綠色金融産品，共同吸納環球綠色資金。