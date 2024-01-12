周大福第3財季零售值增46%　香港市場同店銷售增近59%

周大福（1929）公布截至去年12月底止第3財季數據，零售值增長46.1%，其中內地市場零售值增長42.2%，香港及澳門市場零售值增長70.7%。



周大福又指出，季內在內地市場同店銷售增長22.7%，港澳市場同店銷售增長66.6%。公司進一步指出，香港市場同店銷售增長58.8%，澳門市場同店銷售增長100.7%。

公司表示內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售於季內輕微下跌1.9%，若按月計算，自11月起同店銷售已轉為正數。季內其零售值於內地錄得7%的正增長。香港及澳門珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售於季內增加4.3%。內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價維持穩定於8,100港元（2023財年第三季度：8,200港元），而香港及澳門的同店平均售價則增加至17,400港元（2023財年第三季度：15,100港元）。

周大福亦指出，於去年12月30日至1月1日3天元旦假期期間，內地節日需求持續釋放，於內地零售值按年增長60%。

截至去年12月底，周大福合共擁有7,885間門店，其中7,501間為以周大福珠寶作品牌的門店位於內地，於港澳市場以周大福珠寶作品牌的門店數目為86間。