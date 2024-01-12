史美倫指全球經歷信任危機　港交所將續扮演超級聯繫人　促進交流

新一屆瑞士達沃斯論壇將下周舉行，港交所（0388）主席史美倫及行政總裁歐冠昇等多名高層亦會出席。史美倫於網誌內指出，今年的世界經濟論壇年會仍將聚焦全球性危機、經濟展望、思想交流和尋求解決方案。最令人關注的議題包括，複雜多變的地緣政治局勢、頻繁的地區衝突、全球經濟增長放緩原因，以及對全球淨零轉型進展的憂慮等等。她進一步指出，這屆達沃斯更加關注全球正在經歷的「信任危機」。



史美倫指出面對這種種危機，必須展開對話、增進了解，重塑信任，尋求合作和共贏。作為香港交易所的代表，她和團隊希望能利用這次機會，積極參與國際對話，為攜手應對全球性挑戰貢獻想法和力量。

她表示非常期待在今年的世界經濟論壇年會上，再次與全球各界代表相聚，向他們分享香港交易所在以上領域的工作進展。回顧2023年，在推動全球互聯互通方面，香港交易所致力於加強國際佈局，連接中國與世界。港交所在紐約和倫敦開設了新的辦事處，與東南亞和中東地區的交易所建立了合作夥伴關係，也在不斷優化香港與內地的互聯互通機制。

已推出特專科技上市機制

史美倫又表示在支持全球創新發展方面，港交所推出了新的特專科技上市機制，為前沿科技公司提供融資，助推區域經濟發展。在推動全球可持續發展方面，港交所積極應對氣候變化帶來的挑戰，與內地交易所及碳市場展開合作，共同構建綠色及可持續金融生態圈；我們更新了ESG披露規定，鼓勵和指導上市公司踐行良好的ESG；也以身作則，承諾在2040年前實現淨零排放，加快綠色發展步伐。

史美倫指出在下周的世界經濟論壇年會上，將會與歐冠昇、聯席營運總監陳翊庭、姚嘉仁，以及倫敦金屬交易所行政總裁張栢廉，代表港交所集團參與多個環節，與來自世界各地的參會者一同討論全球貿易、資本市場改革、性別平等、ESG信息披露，以及中國和世界經濟展望等議題。同時會分享港交所2024年在進一步優化互聯互通、業務多元化發展以及拓展國際合作方面的計劃。

加強信息披露為港交所工作重點

她亦於網誌內提前向透露，推動多元化和加強信息披露將是2024年港交所的工作重點之一。她會在1月17日參與一場小組討論，介紹港交所如何在2024年讓香港上市公司告別只有單一性別的董事會，以及如何強化ESG信息披露，促進資本流向可持續投資。

史美內表示面對複雜多變的宏觀環境，依然相信有能力共建一個更緊密聯繫、互利合作、更平等和更加可持續發展、不斷進步的世界。港交所將繼續扮演好超級聯繫人的角色，持續發揮獨特的優勢，致力於促進交流、倡導開放對話、擁抱創新思維，為全球投資者和合作夥伴搭建一座更深遠的互聯互通橋樑，為促進中國及世界經濟的繁榮發展貢獻力量。