數碼港元｜渣打擬深化離線支付測試　參與者關注可靠及靈活性

渣打香港早前參與並完成金管局數碼港元首階段的離線支付測試，渣打數碼銀行、客戶及數據主管麥瑋琳表示，參與測試人數有200人，近80%認同離線功能具備價值，但參與者也關注離線支付程序的可靠性、是否容易使用，及靈活性，即是否任何地方都能夠使用。渣打下一階段的數碼港元測試，會和業界等進行溝通，研究如何深化離線支付場景，同時也對於其他類型的測試持開放態度。

麥瑋琳表示，渣打下一階段的數碼港元測試，會和業界等進行溝通，研究如何深化離線支付場景，同時也對於其他類型的測試持開放態度。

下一階段測試不排除推廣至的士等新場景

麥瑋琳表示，離線支付有助數碼港元普及性，能夠在無電無網路的環境下完成支付，為代替現金的一種方式。首階段測試場景包括校園、咖啡店、小型商戶及電車，下一階段測試不排除推廣至的士、街市及地鋪等新場景，這些地方一般沒有充電設施，商戶有離線功能實際需求。

在開放應用程式介面（Open API）方面，麥瑋琳表示，希望透過此加強數據應用，利用外來數據提升對客戶了解，從而推出更為個人化的服務及優惠，目前與支付寶及亞洲萬里通為策略合作關係，會利用API來深化合作關係。

麥瑋琳表示，新冠疫情改變了市場生活習慣，包括銀行服務，目前有90%以上財富管理交易及信用卡申請透過數碼渠道。(盧翊銘攝)

能在無電無網路的環境下完成支付

渣打香港在自身大數據及人工智能應用方面，麥瑋琳表示，會利用大數據及人工智能分析客人日常理財行為及習慣，再按分析結果訂定高度個人化推廣內容，目前包括寵物及潮流類別，該方法吸引其打開連結的成功率明顯上升，而相關信用卡簽賬分期及貸款的數碼銷售額按年增加近三成。

她表示，新冠疫情改變了市場生活習慣，包括銀行服務，目前有90%以上財富管理交易及信用卡申請透過數碼渠道。數碼渠道銷售比例倍增，轉賬服務數碼滲透率高，數碼支付 (主要FPS) 2023年交易金額按年升超過七成。去年第四季手機APP 加入亞洲萬里通定期存款，70%以上由手機銀行進行。