中小銀行據報增樓按現金回增　最高至2.2%　按揭中介料大行難跟隨

本地中小企銀行據報調高樓按現金回贈吸客。有傳媒引述市場消息指出，有2間中小型銀行率先調高現金回贈吸客。若借貸300萬元以上，現金回贈由1.8%升至最高2.2%。



報道指出創興予借200萬元以上樓按，客戶獲回購2%，300萬元以上回贈比率為2.1%，500萬元以上回贈比率為2.2%。

報道亦引述消息人士指出，永隆推出實質按息3.625厘低息予客戶，主要針對內地專才﹑醫諼人士或者借貸額逾1,500萬元，不過現金回贈比率降至2%。

星之谷莊錦輝認為僅屬中小行搶飲「頭啖湯」

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，市場普遍預期美聯儲本輪加息周期已見頂，今年美國有機會減息，加上加上本港一個月銀行同業拆息（Hibor）已經由上月高達5.7厘稍微回落至4.8厘左右水平，中小型銀行則趁機搶飲「頭啖湯」，率先增加現金回贈搶生意，因為中小型銀行每年額度較小，相對容易搶先達標。反觀大型銀行仍需要面對資金成本高的壓力，在評估不同因素才會作出按揭優惠調整。

他續指，雖然美國加息已接近尾聲，但為了控制通脹壓力，相信仍會維持現行較高息率水平一段時間，加上本港物業市場現時存在沽壓，未敢輕言樓價已經見底，準備入市買家應關注美國何時減息。他預期，美國最快或於年中開始減息，由於港銀加P滯後，因此減息亦然，樓市走勢仍然有待觀察。

中原按揭王美鳳料銀行跟隨機會不大

對於巿傳有個別中小型銀行上調按揭現金回贈至高達2.2%，中原按揭董事總經理王美鳳指出，目前銀行向按揭客戶提供的現金回贈較多介乎貸款額之1.3%至2%，並因應貸款額大小、不同客戶類別提供分層優惠，最近市傳個別中小型銀行將按揭現金回贈提高至高達2.2%，乃屬個別銀行因應其按揭業務策略之調整，相信是有利吸納目標優質客戶或目標貸款額個案。

王美鳳指出，自去年因應資金成本上升由大型銀行牽頭削減按揭現金回贈由高達3%逐步降至現時介乎1.3%至2%為主，據目前所見，銀行按揭現金回贈高於2%僅屬個別個案，並非主流，相信在今年尤其上半年息率橫行趨勢下，銀行同業拆息仍會持續高於現時市場按息4.125厘，反映銀行仍面對高資金成本壓力，加上個別中小型銀行上調回贈未屬於具指標性調整，故此其他銀行跟隨上調回贈至高於2%的機會不大。