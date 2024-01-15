財政預算案｜香港股票分析師協會提出九大建議　倡外匯基金撐港股

香港股票分析師協會就《2024 -2025年度財政預算案》提出九大建議，包括鞏固香港國際金融中心地位、家族辦公室及「新資本投資者入境計劃」發展建議、調整外匯基金投資組合成份以撐股市、協助中國發展一個長期債券的市場、擴闊稅基以「用者自付」為原則、將香港打造成國際虛擬資產管理中心、加快發展比特幣現貨ETF、加快推出穩定幣，以及主動發展「銀髮經濟」。

降「新資本投資者入境計劃」准入門檻

其中，該會建議對股市架構予以優化調整及吸引更多如東盟或中東等地的新資金救市。除減免印花稅外，建議有長期發展目標如同「沙特2030願景」，理清香港市場主導為以「披露為本」亦或是「監管爲本」的定位。

另外，香港股票分析師協會稱，現今香港市場急需政府發出明確訊號以穩定信心，考慮2023年11月底政府財政儲備已較2019年高位大跌近五成至6,707億元，仍需謀求更多可動用的公共資金的支持。該會，建議政府考慮指示金管局調整外匯基金投資組合的成份，如增撥一定比例的投資份額，用於在香港股市購買優質上市公司股份等。目前港股市值較為低迷，優質標的或能帶來較好的投資回報，可限定派息比率及市盈率等基本要求以把控投資風險，相信此舉有望在提振市場的同時增加政府收入，促進本港股市及經濟良性發展。

該會又指，本港近期成立香港財富傳承學院，以提升香港作爲家族辦公室樞紐的國際地位。但現時內地投資者來港投資或是設立家辦，多有遇到如資金安排等方面的問題。建議考慮對內地部分資金予以特別管理形式；亦建議將「新資本投資者入境計劃」准入門檻由三千萬港幣降至二千萬。

考慮以資產代幣化形式發債

此外，香港股票分析師協會指，本港於2023年6月起開始接受虛擬資産交易平台營運者申領牌照，並允許零售投資者使用持牌虛擬資産交易平台。建議鼓勵市民經該等機構查詢及投資，以促進相關領域更健康安全的發展。此外，建議考慮由政府牽頭在虛擬資產領域繼續積極探索，如考慮以資產代幣化（STO）的形式發債，或是在即將重啟的資本投資者入境計劃中增添與之相關的項目。

該會指，目前美國監管機構已經批准比特幣現貨ETF，或將開創監管先例，為其他基於加密貨幣的現貨 ETF 奠定基礎。為更好地將香港打造成國際虛擬資產管理中心，目前僅憑市場上的期貨ETF尚欠競爭力，活躍的現貨ETF買賣更具意義。建議香港證監會增發虛擬資產牌照、加快現貨ETF審批而成為亞洲虛擬資產管理中心。

該會稱，穩定幣在Web3及虛擬資產等數字金融生態中為極具潜力的重要角色，有利於促進金融科技創新、提升金融市場及香港在數字經濟時代中的競爭優勢。建議可參考目前在合規方面較為完善的USDC，盡快確立穩定幣發行人監管制度的實施，加快穩定幣發展。同時，除對銀行有利外，亦應設法使中小券商及金融機構亦能加入及受惠相關政策及業務的發展。