碧桂園楊惠妍︰家族肯定與公司共命運　盡力盤活資產

碧桂園 （2007） 於官微透露，於週一（15日）召開2024年度工作會議。集團董事局主席楊惠妍表示，雖然公司現在面臨困難，但夢想中的碧桂園從未改變。

她指出，「家族肯定與公司共命運，會全心全意、真心真意地為公司的發展努力，目前也盡力盤活資產」，而今年集團的重點工作仍是保交付、保經營和保信用，預計全年交付量超過48萬套。

楊惠妍又指，在保交付、優化經營的過程中，努力保信用，做好各相關方的溝通與安排，使公司在保交付過程中有序修復資產負債表。「公司上下要從資金、資源以及個人狀態上做好充分準備。」

據悉，2023年全年，碧桂園累計交付超60萬套房屋，累計交付面積7162萬平方米，涉及31省249個城市。據協力廠商統計，碧桂園年度房屋交付量再次穩居行業第一。

碧桂園認為，2024年，預計市場仍在低點徘徊，城市銷售表現分化加劇，民營企業和國央企分化仍會加劇。

集團總裁莫斌稱，「沒有銷售，就沒有造血。要在政策視窗期，緊跟政策大勢，抓住機會獲取支持，同時嚴守保交付底線，做好存量和增量銷售，不斷恢復企業的造血功能」。

他又指，今年公司面對的挑戰可能比想像中的更嚴峻。他鼓勵集團的每一位同事，在新的一年頑強奮鬥，再攻堅、向前看。