滙豐挫3%　ATM全線跌2%　累港股全日跌350點兼失萬六點關

周一（15日）為美國於假期，當地股市休市一天。亞太區股市今日（16日）普遍向下，其中日股更跌逾200點，韓股跌逾1%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣轉強，其中兌日圓重上146水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格下跌，紐約期金價格則上揚。



港股今日跌350點，失守萬六點。（梁鵬威攝）

【16:44】

港股繼繽尋底，失守16000點之餘兼見2022年11月以來低位。當中內需﹑網上醫療及內房股表現疲弱，加上重磅股滙豐（0005）挫3%，進一步拖累大市表現。

恒指收市報15865點，跌350點，國指跌103點，報5343點，科指跌78點，報3325點，成交額為844億元。

內房股下挫，龍湖（0960）跌6.6%，恒大（3333）跌2%，雅居樂（3383）跌5.4%，碧桂園（2007）跌5.6%。

物管股方面，華潤萬象（1209）跌5.6%，碧桂園服務（6098）跌4.5%，保利物業（6049）跌3.1%。

汽車股亦下挫，理想汽車（2015）跌2.6%，蔚來（9866）跌2.3%，小鵬（9868）逆市升0.1%。

科技股方面，騰訊（0700）跌2.4%，美團（3690）跌2.3%，阿里（9988）跌2.3%。

【15:38】

內地股市高收，上證收市報2893點，升7點，深成收市報8992點，升28點，滬深300指數收市報3300點，升19點，創業板指數收市報1752點，升6點。

港股方面，恒指最新報15907點，跌308點，國指跌88點，報5358點，科指跌70點，報3333點。

【13:55】

港股繼續尋底，恒指最新報15867點，跌348點，國指跌106點，報5340點，科指跌86點，報3317點。

京東（9618）瀉6.4%，康師傅（0322）跌6.3%，聯想（0992）跌6.1%，龍湖（0960）跌6%。

【12:24】

港股今早失守萬六點大關之餘，並錄得自2022年11月上旬以來新低。其中內房﹑消費及物管股均面臨沽壓，齊齊拖累大市表現。

恒指收市報15904點，跌312點，國指跌100點，報5345點，科指跌79點，報3324點，成交額為404.7億元。

內需及消費股走勢疲弱，百威亞太（1876）跌4.8%，潤啤（0291）跌2.7%，海底撈（6862）跌1.6%，康師傅（0322）跌5.8%。

內房股同樣向下，龍湖（0960）跌7.1%，恒大（3333）跌2%，雅居樂（3383）跌4.1%，潤地（1109）跌1.8%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5%，華潤萬象（1209）跌4.4%，恒大物業（6666）跌3.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.5%，小鵬（9868）跌0.9%，蔚來（9866）跌2.3%。

科技股下跌，阿里（9988）跌2.4%，美團（3690）跌3.2%，騰訊（0700）跌2.7%，小米（1810）跌2.7%，京東（9618）跌2.8%，百度（9888）逆市揚1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.9%，港交所（0388）跌3.6%，友邦（1299）跌1.5%。

【11:26】

港股跌穿萬六點，恒指最新報15987點，報228點，國指跌70點，報5375點，科指跌57點，報3346點。

康師傅（0322）跌4.3%，百威（1876）跌3.2%。

【10:46】

港股跌幅再次擴大至逾百點，最新報16080點，跌136點，國指跌37點，報5409點，科指跌34點，報3369點。

內需及消費股表現疲弱，康師傅（0322）跌2.7%，百威（1876）跌2%。

重磅股滙豐（0005）跌2.1%。

【10:33】

港股維持數十點跌幅，恒指最新報16152點，跌63點，國指跌7點，報5438點，科指跌5點，報3398點。

上市剛好一周年的百果園（2411）股價大瀉，最低見3.91元，最訣報4.14元，瀉31%，成交額為5,580萬元。

百度（9888）逆市反彈3.9%，東方海外（0316）升2.4%。

【10:06】

港股跌幅收窄，恒指最新報16166點，跌49點，國指跌3點，報5443點，科指接近無升跌，最新報3403點。

康師傅（0322）跌2.7%，滙豐（0005）跌2.2%，新奧能源（2688）跌2.1%，龍湖（0960）跌1.8%。

【09:25】

恒指最新報16030點，低開186點，國指最新報5391點，低開55點，科指最新報3369點，低開34點。

昨日下瀉逾1成的百度（9888）今早反彈，最新報101.2元，高開0.7%。阿里（9988）最新報68.85元，低開1.6%，騰訊（0700）最新報283.8元，低開1.9%，美團（3690）低開2.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.2%，蔚來（9866）低開0.3%，小鵬（9868）低開0.1%，比亞迪（1211）低開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）失守60元，最新報59.6元，低開2.2%，友邦（1299）低開1.5%，港交所（0388）跌穿250元，低開0.8%，最新報249.8元。

消費股方面，海底撈（6862）低開2.1%，李寧（2331）低開0.8%。