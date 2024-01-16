港產基金ASM狙擊國企旗下上市基金　提3大建議冀增加股東價值112%

繼早前要求安寧控股（0128）清盤派錢後，本土基金股東Argyle Street Management（ASM）又有新目標！ASM最新要求由國企招商局任管理人、在港上市封閉基金招商局中國基金﹙0133﹚「釋放價值」。

ASM目前持有約6%招商局中國基金，市值約6,900萬元。ASM指出，過去20年來，招商局中國基金的股價相對資產淨值的折讓幅度越來越大。目前，其市值／資產淨值比率 （P/NAV） 只有0.27倍。同時，ASM認為，該基金的投資組合高度集中，其最大單一資產為招商銀行A股，截至2023年9月佔基金總資產的34%。

提3大建議 冀增加股東價值

ASM指，現向中國基金及其管理人提出一個簡單的雙贏方案，幾乎立即增加股東價值 112%，包括增加管理人未來三年的費用收入、合理化管理人收取的費用及降低投資過度集中的風險。

就此，ASM促招商局中國基金出售其所持有的上市股票（包括招商銀行）並向股東返還資金；管理人降低管理費率；管理人收取 10% 的特別派息費。

招商局中國基金今早開報7.55元，無成交。