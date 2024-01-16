華懋成功私有化松齡護老　上市地位將於2月29日撤銷

華懋集團(下稱「集團」)和松齡護老集團有限公司（股份代號：1989）聯合宣布， 在去年10月6日提呈透過計劃安排方式（計劃），將松齡護老集團有限公司（公司）私有化之建議 （建議），於2024年1月15日舉行的法院會議和股東大會上獲通過。假設計劃生效，目前預計公司股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位將於2024年2月29日獲撤銷。根據建議，華懋集團成員之一Diamond Ridge Holdings Limited（要約人）向計劃股東以現金就每股計劃股份支付註銷價0.89港元。

要約人認為，鑑於松齡護老集團股份於2022年10月31日起暫停買賣，私有化建議可為計劃股東提供一個變現其於公司投資以換取現金的機會。此外，公司近年並無進行任何股本集資活動，從融資角度而言，維持上市地位對公司的重要性有限。要約人續稱，通過私有化之建議將為公司（作為私營公司）提供更大靈活性，優化業務、推動長期發展及維持競爭力。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「有見高齡化趨勢，華懋集團本著以人為本的理念，關注長者福祉，積極開拓健康護理及安老業務，旨在為香港及大灣區提供一站式、高質素的院舍和居家安老服務；並根據『持續關懷退休社區』概念，推動構建可持續發展的長者活力社區，體現集團『人、繁榮、環境』均衡發展的三重基線，旨在為不同世代的人士建設更宜居的社區。」