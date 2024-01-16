內地據報傳要求機構投資者不要沽貨

撰文：張偉倫
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英國傳媒報道，內地當局要求機構投資者不要沽出股票。

報道指出新年時對規模較少的券商放寬限制後，內地重新對證券公司實施類近限制。

A股市場。（中新社）
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