Tesla傳遭比亞迪、寧德時代狠拒　轉向內地二線公司購電池零件

Tesla（美：TSLA，特斯拉）去年下半年，從兩間內地二線電池公司採購零件正極極卷，運往美國德州工廠生產4680電池，相關零件約佔據整個電池35%的成本。據LatePost消息，這項採購或可能延續至今年第三季度。



有消息人士向內媒透露，Tesla的電池供應商松下，要到今年下半年才會開始生產4680電池。而Tesla曾經希望向寧德時代、比亞迪（1211）等公司採購此項零件，但被拒絕；又有龍頭電池公司希望Tesla購買完整電池，僅採購零件的做法屬實罕見。

特斯拉第一批Cyber​​truck延遲交付，有分析認為，電池無法量產是原因之一。（資料圖片）

自研電池為縮開支 或致Cybertruck延遲面世

據悉，Tesla如此大費周章進口零件，是為了擴大4680電池的電能，其為公司自研電池，Tesla自稱其可以讓電池成本降低50%，將電極生產車間的佔地面積和能源損耗減少90%，利於推出更便宜的下一代車。Tesla近來亦在內地與德國，分別下調其售價。

但也正因為其自研工藝的限制，難度超預期。4680電池原計劃在2021年量產，但直到 2023年中才小規模量產。有分析指，這也是其2019年發佈的皮卡Cybertruck上市時間一拖再拖，延遲至去年底的原因之一。最新消息指，Cybertruck將在內地開啟巡展，但暫無交付計劃，行政總裁馬斯克（Elon Musk）坦言，「在中國合法上路會非常困難」。

Tesla近來股價表現亦低迷，報一月低，昨夜美股收跌1.7%，報211.9美元。