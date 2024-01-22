微盟分拆不足一周轉軚　稱收到股東建設性意見　CEO半年內擬增持

微盟（2013）分拆計劃不足一周，慘遭叫停，中途夭折。其原本計劃將旗下公司，上海微盟文化傳媒約50%股權轉讓以分拆於內地上市，作價逾18億元人幣，最終未能落地。公司指出，是由於收到股東就潛在交易提出的「一系列建設性反饋意見」，在對股東意見審慎考慮後，決定停止。



微盟公佈計劃當日，開市一小時後股價插水15%，收市時，跌幅略縮窄至12%。該股今早報1.94元，高開3.19%。



擬回購提升股東回報

微盟表示，公布交易計劃後，收到股東提出一系列建設性反饋意見。公司綜合股東意見，對潛在交易作進一步評估，並經審慎考慮後，最終決定終止潛在交易。其也認為，不會對集團業務營運及財務狀況，及其股東的整體利益造成重大不利影響，並考慮根據股份購回授權選擇合適時機於公開市場購回公司股份。

公司首席執行官孫濤勇，稱對集團整體前景及增長潛力有十足信心，計劃於即日起6個月內，連同其緊密聯繫人，適時通過於公開市場收購公司股份，通過增持展現信心，但未有披露具體的金額與頻次。

微盟指，將通過回購提升股東回報。（資料圖片）

去年經營現金流已轉正 自稱有增長潛力

據悉微盟擁有企服和行銷兩大業務，前者為電商零售、餐飲、本地生活等行業提供SaaS軟體；後者於小紅書、抖音等社交平臺提供從用戶定向、要求匹配、精准投放等運營服務。微盟實則已陷入虧損泥沼多年，其最近表示，其業務經營保持穩健增長，經營虧損按年大幅減少，現金流量持續改善，2023下半年經營現金流已為正。

該公司稱，大客化轉型徹底，大客戶留存率高，企服業務保持平穩增長。且受益於視頻號廣告的增長，商業化加速，其預計今 依舊維持高速增長。此外國際業務也涉及中東地區多個待簽約項目，預計會成為新的業務增長點。