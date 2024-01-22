小鵬汽車擬調組織架構　疑因不滿去年工作　有部門傳裁員10%

小鵬汽車（9868）傳將開啟新一輪組織架構調整，涉及市場行銷、人力資源、智慧資料、生產製造和產品規劃，由新總裁王鳳英主導。內媒《界面新聞》引述知情人士消息稱，「王鳳英幾乎所有決定都得到了何小鵬的支持」。不過，小鵬今日隨大市暴瀉，全日收挫6.6%，報34.8元。



而據內媒消息稱，在2023年底，小鵬進行了一定比例的裁員，具體比例未知，但有兩位元資料智慧中心的員工指，他們所在的部門已被裁掉了大約10%的員工。對於裁員與調整情況，小鵬汽車未有回應內媒。



調整疑因總裁不滿過去一年工作

有知情人士對內媒稱，此次調整的主要原因是王鳳英認為，過去一年的工作並沒有達到預期。此前早在2022年，王鳳英從長城汽車離職後，曾合作發佈了一份汽車行業的調研報告，其中提及小鵬汽車的主要問題是「主幹品類不清，智能化定位道阻且長」。

小鵬汽車傳此次架構調整，王鳳英幾乎所有決定都得到了何小鵬的支持。（資料圖片）

調整偏愛「老將」 研發部門涉及較少

據悉，此輪涉及的架構調整，具體包括原資料智慧中心（DIC）負責人黃榮海負責人力資源部門，原人力負責人陳丹已離職；前長城汽車總經理張利已經在幾個月前加入小鵬，曾與王鳳英共事，負責生產製造，接替退休的蔣平。使用者服務與發展中心（UDS）前負責人廖清紅離職後，由王鳳英直接負責。

而小鵬汽車的智能駕駛和車聯網，受影響較小，據悉因為研發相關的工作都是何小鵬親自負責，負責智慧駕駛的李力耘和互聯網中心的陳永海均是直接向何小鵬匯報。