馬雲旗下智慧養殖品牌「一米八」　獲批多項食品銷售許可

阿里巴巴（9988）創始人馬雲新農業品牌「一米八」再有新進展，獲批包括保健食品在內的多項食品銷售行政許可。天眼查顯示，一米八食品科技（浙江）有限公司新增預包裝（普通）食品銷售，散裝食品（不含熟食製品）銷售，保健食品銷售行政許可，許可機關為杭州市西湖區市場監督管理局。



「一米八」源自長高願景

據悉，「一米八」的名稱來源於馬雲參與農業的最初想法，是「天底下所有的媽媽，都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八」。

一米八食品科技（浙江）有限公司由1.8 Meters Technology Holding Limited、杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司、一米八食科企業管理（杭州）合夥企業（有限合夥）等共同持股，馬雲持有杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司99.9%股份。

「一米八」名稱來源於馬雲參與農業的最初想法，是「天底下所有的媽媽，都希望自己的孩子能夠健康成長，身高超過一米八」。（資料圖片）

智慧養殖或為馬雲投資新方向

據悉，「一米八」經營範圍涵蓋水產養殖、食品銷售、水產品冷凍加工等。早在2019年，阿里即已成立數位農業事業部，宣稱通過構建數位化新價值鏈路，打通農業產業的「研-產-供-銷-服」。馬雲曾多次出訪日本、荷蘭、泰國等考察農業技術。智慧養殖與食品或成為馬雲投資的新方向。