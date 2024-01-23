胡錫進投資A股單日蝕逾1萬人幣　稱別無選擇「與中國經濟共榮辱」

滬深三大指數昨日﹙22日﹚全綫低收，當中上證指數更跌穿2800點水平，收市挫2.7%。去年高調投身股海的《環球時報》前總編輯胡錫進表示，為今天的股市表現難過。他又披露自己倉位，今天首次單日跌超1萬元人民幣（下同），下跌10444元，跌幅略低於滬市的跌幅，總虧損跌破7萬元，達到71024元。



上周剛加倉12萬元累積總虧損達7萬元

他在微博發文表示，股市連跌的影響已經超越了資本市場，對整個經濟的信心和社會綜合信心的影響也是負面的。他認為，這已經是當前防範金融風險和提振社會信心的迫切項。

胡錫進去年6月透露，已開通股票賬戶，成為「股民老胡」，強調沒有額外信息渠道，所有信息均來自互聯網，「我會邊炒股邊學習，力爭少交學費」。其後他在9月公開表示，自己A股的投資本金為48萬元。進入新一年來，他於上周加倉12萬元，總本金升至60萬元，認為「上證2800點以下遍地黃金」。

上證指數跌穿2800點水平。（中新社）

已影響經濟及社會信心籲基金反思兼改革

面對昨日A股大跌，他表示，身為一個中國人，真是覺得自己無處可退。中國經濟的好壞、股市能否健康發展，會直接或間接影響接下來的人生，也會影響無數人的生活。「除了為中國經濟更好的前景盡一點綿薄之力，並與中國經濟共榮辱，我還能有別的選擇嗎？」。他又稱，自己永遠不會有「躺平」的心情的，那樣瀟灑不起來。

胡錫進認為，現在市場已經處於明顯的低位，如何按照國家去年底今年初反复提出的要求堵塞各種機制性漏洞，給投資者更多安全感，讓每一位投資者都感受到自己在被重視，看到公平，相信各種規則對於保護投資是用心的，而且很管用，並在這個基礎上重燃大家的投資熱情和希望，這恐怕是當前需要不遺餘力認真去做的。