美股牛氣盛　市值拋離中港股市近300萬億　特朗普概念股飆近200%

中港股市持續走軟，恒指昨日收市更跌穿15000點大關。相較美股則氣勢如虹，同日道指升破38000點大關，標指更連續兩個交易日破新高紀錄。據彭博社數據顯示，美國股市的市值目前比中港股市的總市值還多 38 萬億美元（296.4萬億港元），創下新紀錄。



中國股市市值較峰值已蒸發逾 6.3 萬億美元

彭博報道指出，中國股市市值較 2021 年 2 月的峰值已蒸發逾 6.3 萬億美元，美國股市上漲約 5.3 萬億美元。投資者對中國政府為重振陷入通貨緊縮，及持續房地產危機的經濟所做的努力感到失望， 加上中美地緣政治，現在有可能變成結構性轉變。

美國前總統特朗普於上周在共和黨首場初選中取得壓倒性勝利，令其競逐總統寶座呼聲增加，部份相關概念股隨即癲升。當中Digital World Acquisition Corp. （DWAC）在連續六天的上漲中飆升近200%，股價升至2022年5月以來最高水平。特朗普的競爭對手退選後，周一當天該股就暴漲88%，創下2021年10月以來最大單日漲幅。

「市場已經徹底瘋了」

DWAC正在謀求與特朗普旗下社交媒體平台Truth Social進行反向收購上市，但要留意的是，DWAC早前因被美國證交會指控於2021年IPO中涉及詐欺行為，因此無法如期完成併購，目前預計最快今年第一季可完成併購交易。

Accelerate Financial Technologies Inc.執行長Julian Klymochko形容，「市場已經徹底瘋了」，他認為目前的股價意味著80億美元的「過高」估值。