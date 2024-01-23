中央終出手救市？　內地傳考慮設立2萬億人民幣股市平准基金

中港股市疲弱，市場信心低迷，港股昨日﹙22日﹚失守15000點，A股亦失2800點後，終有消息指中央支持大市，傳考慮設立2萬億人民幣股市平准基金。受消息帶動，港股升幅擴大至逾400點，恒指現升435點或2.91%至15396點。

考慮設立股市平准基金 規模約2萬億元人民幣

彭博引述知情人士透露，中國政府正在考慮多項支持工具，以穩定資本市場運行。此前，中國的各種行動未能恢復投資者的信心，並促使國務院總理李強呼籲採取更加「有力有效」措施。

上述因事未公開而不願具名的人士稱，決策者考慮設立規模約2萬億元人民幣（2780億美元）的股市平准基金，用主要來自中國境外機構的資金由滬港、深港通投向A股。他們說，當局還考慮通過中國證券金融股份有限公司或中央匯金公司向A股投入至少3000億元的本地資金。

他們表示，官員們還在考慮其他方案，如獲最高領導層批准，部分措施最快可能本周出台。這些計畫尚未最終確定，仍有變數。中國證監會未立即置評。

國務院︰加強中長期資金入市力度

另外，國務院總理李強昨﹙22日﹚主持國務院常務會議，聽取資本市場運作和工作考慮的滙報。會議強調，要進一步完善資本市場基礎制度，更注重投資和融資動態平衡，大力提升上市公司質量和投資價值，加強中長期資金入市力度，採取更有力和有效的措施穩定市場和信心，宏觀政策取向要更一致，加強政策工具創新、協調和配合，鞏固增強經濟回升向好的趨勢，促進市場平穩健康發展。