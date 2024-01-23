印度股市股票總值「爬頭」　超越香港成全球第四大股市

《彭博》報道，印度股市首次超越香港股市，成為全球第四大股市。截至昨日（23日）收市，印度交易所上市股票總價值達到4.33萬億（美元，下同），而香港交易所上市股票總價值只有4.29萬億。



根據數據，截至1月22日，全球市場市值總計為109.28萬億。排首位的為美國，上市股票總價值達50.86萬億；排行第二為中國，上市股票總價值8.43萬億；至於排行第三的是日本，上市股票總價值6.35萬億。

而排行第六至第十的，依次是法國3.11萬億、英國2.96萬億、沙特2.94萬億，加拿大2.83萬億，以及德國2.32萬億。

印度股市上漲與香港股市暴跌同時發生。（REUTERS／資料圖片）

印度股市上漲與香港股市暴跌同時發生

報道指，印度股市的持續上漲，與香港股市的歷史性暴跌同時發生。印度股市散戶投資者基礎快速增長以及強勁企業盈利，令當地股市蓬勃發展。至去年12月5日，印度股票市值首次突破4萬億，其中約一半是，在過去四年中實現。

反之，內地部分最具影響力公司，都有在香港上市。然而，中央對企業監管嚴格、內房危機以及與西方的地緣政治緊張局勢，綜合削弱內地作為世界成長引擎的吸引力。內地和香港股市的總市值自2021年的高峰，已下跌超過6萬億。