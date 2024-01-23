財政預算案｜會計師公會籲港府引入新收入來源 不建議派消費券

香港會計師公會今天（23日）就 2024至25財政年度的稅收政策和財政預算提出建議，呼籲政府政府應檢視稅制，引入新收入來源。



香港會計師公會估計，本財政年度的財政赤字將達到1,273億港元，略高於政府上月更新的預測數據，為政府原來預測的超過兩倍，這是由於賣地收益減少、經濟增長速度遜於預期、股票市場及樓宇交易印花稅收入減少所致。另外，公會預計財政儲備為7,075億元，相當於11個月的開支，屬於健康水平。

為提升香港在全球的競爭力，公會建議，政府考慮對合資格地區總部的相關利潤給予50%的稅務優惠。同時，提供一定程度的集團虧損稅務寬免制度。此外，公會建議，檢視利得稅兩級制。

建議政府補貼新生兒家庭兩年保姆費用

吸引及留住人才方面，公會認為，政府應考慮向人才短缺的特定行業提供補貼或稅收優惠，並向海外人才提供子女教育津貼，以鼓勵人才留港建立家庭。

鑒於香港出生率下降及人口老化為勞動力帶來影響，公會建議，政府採取措施鼓勵生育，例如，允許新生兒父母在孩子出生後的首兩年在家工作，或補貼首兩年的保姆費用。

公會建議，政府採取措施鼓勵生育，﹙資料圖片﹚

籲提供體育課程和活動費用免稅額

針對公共醫療系統壓力，公會建議，政府為納稅人及其家屬的合資格體育課程和活動的費用提供免税額，每人最高 12,000港元。

此外，公會建議將自願醫保計劃支付的合資格保費的最高免稅額提高至 12,000 港元，並考慮將該計劃的範圍擴大至門診服務等其他類型的計劃。

為減輕中產及其他納稅人負擔，公會建議，政府應考慮寬減2023至24課稅年度100%的利得税、薪税及個人入息課稅，上限為12,000港元。此外，基本免稅額的增加幅度應至少與通脹率持平，並檢視供養人免稅額。

專家指，政府要考慮是否待招商引資後，經濟向好才引入新稅種。﹙資料圖片﹚

政府應檢視稅制 引入新收入來源

公會亦提議，居所貸款利息/租金的稅項扣除上限亦應增至每年至少11萬港元。同時，豁免一定數額的差餉和提供1,000元電費補貼。

此外，公會建議政府全面檢視整體稅制的競爭力和適用性，研究適合香港的新稅種，考慮引入新的收入來源，確保公共財政的穩定性。

不過，香港會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華表示，現階段經濟下行，政府要考慮是否待招商引資後，經濟向好才引入新稅種，預計研究稅制需時，或要5至10年時間才能引入並實行新稅種。

被問及是否建議政府派發消費券，香港會計師公會會長梁思傑表示，消費券效用短暫，政府現時面臨財政壓力，應善用資源，採用長遠有效的方案，因此並不建議派發消費券。