美銀稱中國GDP增長僅4.8%　平准基金屬救市重要手段　實施空間廣

美銀發佈中港宏觀經濟預測，中國今年GDP增長將由5.2%減速至4.8%，該行董事總經理、亞洲經濟研究主管喬虹主動提及，市傳的股市平准基金救市，其雖然未能證實消息準確性，但料政策與資金扶持仍然是重要的救市手段（More Policy support is warranted），且具備極大的實施空間。



而該行預計香港GDP今年增長2.1%，較2023年3.4%的增速顯著放緩，但本港潛在的通脹壓力也仍處溫和態勢。美銀副總裁兼大中華區經濟學家歐陽淼表示，預計美聯儲最早將於今年3月減息，全年共減少1厘，但即便減息，料本港息口仍然將維持高位，樓市壓力仍不容忽視。



平准基金救市有實施空間

喬虹預計，中國今年GDP增長將由5.2%減速至4.8%，2023至2024財年財政赤字率將有3.5%，一年期LPR將維持不變，不過有望推出抵押補充貸款（PSL）等工具。綜合喬虹觀點，其表示目前仍有兩大要點，需要重視。

其一為政策支持，喬虹主動提及，市傳內地考慮設立規模約2萬億元人幣的股市平准基金，用主要來自境外機構的資金由滬港、深港通投向A股救市。她表示，儘管不能確認其真實性，但是更多的政策支持是必要的（More Policy support is warranted），且具備開展政策救市的空間。

她分析指，金融環境應盡可能保持寬鬆，本輪金融狀況的緩解主要原因，為人民幣貶值與信貸支持；其次目前內地貸款利率已降至歷史最低水平，更多的財政政策有望出台；最後化解地方政府融資平台（LGFV）債務，是遏制經濟衰退風險的關鍵。

喬虹表示，內地2023至2024財年財赤率將有3.5%。

兩大會議「空窗期」 市場需耐心與信心

而近期中港股市低迷，國務院總理李強在達沃斯經濟論壇中亦提及需「重建信任」。喬虹表示，目前正處於中央經濟工作會議與「兩會」之間的「空窗期」（Gap period），因此處於政策銜接的匱乏階段，資本市場與宏觀經濟的「信心」缺失，會互相影響，因此當下不僅需要「信心」，還需要給予經濟環境足夠「耐心」。

本港息口短期難降 樓市壓力不減

在香港經濟方面，歐陽淼表示當前本港消費復甦仍不完全，比對該行零售數據而言，奢侈品相關零售消費仍低迷。此外，樓市情況仍不樂觀，料短期內仍難緩解，需今年下半年才有望逐步回溫。她預計，美聯儲最早將於今年3月減息，全年共減少1厘，但即便減息，料本港息口仍然將維持高位，因此樓市壓力仍不容忽視，上半年或仍將跌半成。